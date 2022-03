Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα σε Κίεβο, Λβιβ, Μαριούπολη και Χάρκοβο

Η 23η ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία βρίσκει τις ρωσικές δυνάμεις καθηλωμένες σε διάφορα μέτωπα εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης των Ουκρανών. Οι μεγάλες πόλεις βομβαρδίζονται ασταμάτητα από πυροβολικό, αεροπλάνα, ελικόπτερα και drones και πλήττονται σχολεία, θέατρα και συγκροτήματα κατοικιών. Στο Κίεβο, στην περιοχή Ποντίλσκι, βομβαρδισμός συγκροτήματος κατοικιών σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής δίπλα σε σχολεία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 19 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 4 παιδιά, ενώ περίπου 100 ένοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Οι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από τη Μαριούπολη με τη βοήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας ότι μάχες μαίνονται στο κέντρο της πόλης-λιμάνι, στην Αζοφική θάλασσα.

Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη μαζί με τον καμεραμάν Γιάννη Κολιγλιάτη, από το Κίεβο μετέδωσε ότι από την επίθεση σε συγκρότημα κατοικιών επλήγησαν έξι κτήρια, ένα Γυμνάσιο, ένα Δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο.

Βίντεο από drone που δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu δείχνει από ψηλά την μεγάλη καταστροφή που έχει σημειωθεί σε κατοικημένη περιοχή στο Κίεβο.

Drone footage shows massive destruction after Russian attacks on residential areas in Ukraine’s capital Kyiv pic.twitter.com/NA9pgNrEud

Επίσης ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν σταθμό επισκευής αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου της Λβιβ στα δυτικά, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, καταστρέφοντας την εγκατάσταση. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ελβίρα Κρίθαρη από τη Λβιβ, μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για έναν τραυματία.

Οι κάτοικοι ανησυχούν καθώς η επίθεση σημειώθηκε 10 χλμ από το κέντρο της πόλης Λβιβ, που φιλοξενεί τους περισσότερους εσωτερικούς πρόσφυγες από τις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Πάνω από 200.000 εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο εκεί.

Correspondent @JonahFisherBBC tells #BBCBreakfast there has been a ‘shift in mood’ in Ukraine’s western city of Lviv over the last few days.

A number of explosions have been heard in the area this morning. https://t.co/GmNPiIw96G pic.twitter.com/2QS2OluhVE

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 18, 2022