Μαριούπολη: Αγωνία για εγκλωβισμένους στο βομβαρδισμένο θέατρο – Χίλια άτομα εκτιμάται ότι είχαν βρει καταφύγιο εκεί

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία πως κατέστρεψε την Τετάρτη με αεροπορικό βομβαρδισμό ένα θέατρο στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από χίλιοι άνθρωποι στην πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης.

«Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Δραματικό Θέατρο. Κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram. Οι εικόνες από το πριν που μετέδωσε το nexta. tv και το μετά είναι συγκλονιστικές, με την αγωνία για τυχόν θύματα να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022