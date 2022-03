Ανοίγει ανθρωπιστικός διάδρομος στη Μαριούπολη – Προσωρινή κατάπαυση πυρός

Mε την ελπίδα ότι θα τηρηθεί η προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη, που αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 το πρωί της Πέμπτης, εισήλθαμε στην 36η ημέρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει το άνοιγμα ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» προς την ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Στο διπλωματικό επίπεδο, η Ουκρανία και η Ρωσία θα συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 1η Απριλίου, σύμφωνα με δήλωση του Oυκρανού διαπραγματευτή Ντέβιντ Αραχάμια.

Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Κίεβο, Ευτυχία Πενταράκη, μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις. Οι βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει εδώ και ώρες και στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Σε αντίθεση με το Ίρπιν όπου οι ουκρανικές αρχές αναζητούν αμάχους στα υπόγεια, στην πόλη που μετρά πολλούς νεκρούς.

Εν μέσω αμφιβολιών και από τις δύο πλευρές, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ανοικτά τις αμφιβολίες του για ρωσική αποκλιμάκωση των επιθέσεων, αποκαλώντας τις σχετικές υποσχέσεις πρελούδιο νέας επίθεσης στην ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς.

«Δεν πιστεύουμε κανέναν, ούτε μία όμορφη φράση», είπε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του προς τους συμπατριώτες του, προσθέτοντας ότι ρωσικές δυνάμεις αναδιατάσσονται για να επιτεθούν στο Ντονμπάς. «Δεν θα εκχωρήσουμε τίποτα. Θα πολεμήσουμε για κάθε μέτρο της επικράτειάς μας», επέμεινε. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο και το Τσερνίχιβ είναι «συνέπεια του έργου των υπερασπιστών μας».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε ότι εντείνονται οι επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερος καιρός χρειάζεται για την απελευθέρωση των εδαφών μας, των περιοχές που βρίσκονται τώρα υπό ουκρανικό έλεγχο, τόσο περισσότερα θύματα και καταστροφή θα υπάρξει», επεσήμανε. Στο Ντονέτσκ περιλαμβάνεται και η Μαριούπολη.

Αίσθηση προκάλεσε η πληροφορία, από τον Λευκό Οίκο, ότι υπάρχει ένταση στην ηγεσία της Ρωσίας καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί ότι εξαπατήθηκε από τους στρατηγούς του, μη γνωρίζοντας την πραγματική κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου που μπαίνει στην έκτη του εβδομάδα. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας μυστικών υπηρεσιών GCHQ σύμφωνα με την οποία ο Πούτιν έχει υπολογίσει λανθασμένα σε μεγάλη κλίμακα την κατάσταση στην Ουκρανία και ορισμένοι Ρώσοι στρατιώτες αρνούνται να εκτελέσουν εντολές.

Στο μεταξύ νέες εκρήξεις ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στα περίχωρα του Κιέβου που εξακολουθούν να βομβαρδίζονται παρά τις ρωσικές υποσχέσεις περί του αντιθέτου. Στο πεδίο των μαχών μια δεξαμενή γεμάτη με πετρέλαιο καταστράφηκε σε πυραυλική επίθεση από τους Ρώσους στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού αξιωματούχους Μικόλα Λουκάσουκ μέσω της πλατφόρμας Telegram, αργά το βράδυ της Τετάρτης.

The head of the #Luhansk regional state administration, Serhiy Haidai, reported that shelling of the territory continued on the night of March 31.

One of the targets was an oil storage facility in #Lysychansk, where a large fire broke out. Rescuers are now working at the scene. pic.twitter.com/2mtNV6F1ze

— NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2022