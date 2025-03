Το ΕΡΤNews στη Βόρεια Μακεδονία: Με παράνομη άδεια λειτουργούσε το κλάμπ που έγινε παγίδα θανάτου για 59 νέους – Στη Θεσσαλονίκη τρεις εγκαυματίες

Παγκόσμιο σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η ασύλληπτη τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 155 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια συναυλίας σε νυχτερινό κέντρο. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες πυροτεχνημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη συναυλία για εφέ με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να λαμπαδιάσει η οροφή του κτηρίου. Ακολούθησαν σκηνές πανικού, με τον κόσμο να τρέχει προς τις εξόδους για να σωθεί. Πολλοί ποδοπατήθηκαν, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί.

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι, τον τόπο όπου συνέβη η τραγωδία κατά την διάρκεια συναυλίας σε κλαμπ την περασμένη νύκτα.

Πολλές από τις σορούς ακόμη δεν έχουν αναγνωριστεί και οι συγγενείς περιμένουν με αγωνία έξω από τα νοσοκομεία στο Κότσανι και στα Σκόπια που εχουν μεταφερθεί νεκροί και τραυματίες. Κάποιοι ξεσπούν μπροστά στην ανείπωτη τραγωδία.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΕΡΤNews Νίκο Φραγκόπουλο, οι συγγενείς των θυμάτων έξω από το νοσοκομείο εκφράζουν τεράστια οργή για την λειτουργία του συγκεκριμένου κλαμπ.

«Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε ο ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεονίας Λιούπτσο Κότσεφσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι 20 εκ των 155 τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση και τρεις νεαροί μεταφέρθηκαν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εγκαυμάτων του νοσοκομείου “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης. Πριν λίγο τα ασθενοφόρα της γειτονικής χώρας έφθασαν στο νοσοκομείο, που βρίσκεται σε ετοιμότητα να παραλάβει όσα περιστατικά χρειαστεί.

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες σε ένα νοσοκομείο των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, ντυμένη στα μαύρα και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να κάνει τα πάντα για να βοηθήσουν τα θύματα. «Απλώς, δεν μπορώ να το καταλάβω… τι καταστροφή, τι τραγωδία…» είπε.

Από τα 59 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 35. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 31 ήταν κάτοικοι των πόλεων Κότσανι και Στιπ. Το μεσημέρι, νοσηλεύονταν συνολικά 155 τραυματίες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοφσκι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο υπουργός είπε ότι εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης, αλλά χωρίς να διευκρινίσει σε βάρος ποιων υπόπτων.

Λίγο νωρίτερα, ο Στογιάντσε Ανγκέλοφ, ο διευθυντής του Κέντρου Κρίσεων, είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη μεταφορά εκείνων που φέρουν βαριά τραύματα σε νοσοκομεία «πολλών ευρωπαϊκών χωρών», μεταξύ αυτών και στη Θεσσαλονίκη.

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους νέοι 16 έως 22 ετών, που πήγαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος χιπ-χοπ DNK στην ντισκοτέκ Pulse του Κότσανι. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα Σκόπια.

