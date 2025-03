Βόρεια Μακεδονία – Πυρκαγιά σε κλαμπ: Μεταξύ 16 και 22 ετών οι 59 νεκροί, 155 τραυματίες – Τρεις εγκαυματίες μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη

Συνολικά 59 είναι οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κλαμπ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Τουλάχιστον 155 υπολογίζονται οι τραυματίες και όπως έγινε γνωστό τρεις εξ αυτών μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Ανταπόκριση, Σκόπια: Νίκος Φραγκόπουλος

Σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά, τα θύματα είναι μεταξύ 16 και 22 ετών και μεταξύ αυτών και ένας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών ο οποίος βρισκόταν εκεί σε αποστολή για να διαπιστώσει εάν γινόταν διακίνηση. Οι 20 εκ των 155 τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση και τρεις μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, η διαδικασία μεταφοράς βρίσκεται σε εξέλιξη και γίνεται από ασθενοφόρα της γειτονικής χώρας, μετά από συνεννοήσεις μέσω του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για ελαφρά περιστατικά. Το νοσοκομείο Παπανικολάου βρίσκεται σε ετοιμότητα καθώς είναι σε γενική εφημερία, προκειμένου να υποδεχτεί όσους χρειαστεί.

Για την τραγωδία στη γειτονική χώρα διενεργείται έρευνα και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τεσσάρων προσώπων, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντε Τόσκοφκσι. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι 35 εκ των 59 νεκρών.

Επιπλέον, εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης για τη φονική πυρκαγιά.

Το κλαμπ ήταν παλαιότερα αποθήκη που είχε μετατραπεί σε νυχτερινό κέντρο και δεν είναι γνωστό αν τηρούνταν κανόνες ασφαλείας. Η στέγη του ήταν από αμίαντο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3:00 τοπική ώρα (4:00 Ελλάδας) τα ξημερώματα από χρήση πυροτεχνημάτων κατά τη δάρκεια συναυλίας μουσικού συγκροτήματος την οποία παρακολουθούσαν περίπου 1.500 άτομα, ενώ ακολούθησαν σκηνές πανικού στην προσπάθεια του πλήθους να εγκαταλείψει το χώρο, όπου ποδοπατήθηκαν άνθρωποι.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που πιάνει φωτιά η οροφή του νυχτερινού κέντρου.

Η φωτιά ξέσπασε από τη χρήση πυροτεχνημάτων και για κάποια ώρα συνεχιζόταν η συναυλία επι σκηνής.

Οι εικόνες από το νυχτερινό κέντρο αμέσως μετά είναι ενδεικτικές της καταστροφής.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, φανερά συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία», ενώ τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου και ανήγγειλε την ακύρωση όλων των δημόσιων εκδηλώσεων.

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κότσανι, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας,Τίμτσο Μουτσούνσκι, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν.

«Θλίβομαι για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο Κοκάνι» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ενώ συμπληρώνει: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους τους πληγέντες. Η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

I grieve the tragic loss of life in the fire in Kocani.



My deepest condolences to the families of the victims and all those affected.



The EU stands in solidarity with the people of North Macedonia in this difficult time.