Συλλυπητήρια Κ. Μητσοτάκη στο λαό της Β. Μακεδονίας για την τραγική πυρκαγιά στο Κότσανι

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κότσανι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Heartfelt condolences to the people of North Macedonia for the lives lost in the tragic fire in Kočani. My thoughts are with the victims and their families, and I wish a speedy recovery to the injured. Greece stands ready to assist in this difficult time.