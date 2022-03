Live – Άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων σε πόλεις – κλειδιά για έξοδο αμάχων

Δεκατρείς ημέρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία με τις ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις να έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά για το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων με σκοπό την απομάκρυνση των αμάχων, καθώς επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για 12ωρη κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) σε πόλεις κλειδιά. Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η αποχώρηση κατοίκων από τις πόλεις Σούμι και Ιρπίν, ενώ η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι άνοιξε ανθρωπιστικούς διαδρόμους και σε Κίεβο, Τσερνίχιβ, Χάρκοβο και Μαριούπολη. Σε νέο του μήνυμα ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι παραμένει στο Κίεβο μαζί με την ομάδα του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνουν στις διαπραγματεύσεις μέχρι να επιτευχθεί η ειρήνη, με το Κρεμλίνο να θέτει τέσσερις όρους στην Ουκρανία για να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις από την συχνότητα του ertnews και της ΕΡΤ1.



Από το Κίεβο η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη μαζί με τους Γιάννη Κολυγλιάτη και Τάσο Χρονόπουλο, μεταφέρουν την εικόνα που υπάρχει. Όπως αναφέρει από χθες το πρωί στις 7 (και από δω και πέρα κάθε πρωί) ακούγεται ο εθνικός ύμνος μόλις λήγει η απαγόρευση κυκλοφορίας ώστε να εμψυχωθούν οι πολίτες που βρίσκονται στην πόλη ακόμα. Η κατάσταση μέσα στο Κίεβο αλλά και στα προάστια της κάθε μέρα δυσκολεύει για τους κατοίκους.

Στην πόλη Ιρπίν οι άμαχοι ζουν δραματικές στιγμές, καθώς σφυροκοπείται αδιάκοπα και όλοι θέλουν να πάρουν ένα τρένο και να φύγουν, αφού τελικά όπως σημειώνει η ρεπόρτερ της ΕΡΤ είναι ο πιο ασφαλής τρόπος διαφυγής. Μάλιστα, σημείωσε ότι ποτέ δεν ίσχυσε η κατάπαυση πυρός από τους Ρώσους κατά τη χθεσινή μέρα. Προσέθεσε ότι λίγοι είναι αυτοί που έχουν μείνει στο Κίεβο, οι οποίοι μόλις λήξει η απαγόρευση κυκλοφορίας βγαίνουν για να πανε στο φαρμακείο ή να ψωνίσουν κάποια είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία είναι σε μεγάλη έλλειψη, ενώ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει νερό και ηλεκτρικό. Την ίδια ώρα, οι πολίτες του Κιέβου είναι έτοιμοι και περιμένουν τον ρωσικό στρατό να μπει στην πόλη. Οι ετοιμασίες τους είναι τεράστιες, παντού υπάρχουν χαρακώματα, οπλισμένοι άνδρες και άρματα αλλά και οι πολίτες με όποιο εξοπλισμό διαθέτουν περιμένουν τα ρωσικά στρατεύματα. Όλοι βέβαια ευελπιστούν να βρεθεί κάποια διπλωματική λύση και να τελειώσει άμεσα ο πόλεμος.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (8/3) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι εμπόδισαν την απομάκρυνση των αμάχων.

«Συμφωνήσαμε για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Λειτούργησαν; Λειτούργησαν τα ρωσικά άρματα μάχης, τα Γκραντ (σ.σ. ρωσικά συστήματα εκτόξευσης ρουκετών), οι νάρκες», κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι στο μήνυμά του το οποίο μεταφορτώθηκε στον λογαριασμό της ουκρανικής προεδρίας στην πλατφόρμα Telegram και κατηγόρησε ακόμη τις ρωσικές δυνάμεις ότι «ναρκοθέτησαν τον δρόμο που είχε συμφωνηθεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθούν τρόφιμα και φάρμακα» στην πολιορκημένη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, και ότι «κατέστρεψαν λεωφορεία» που θα απομάκρυναν άμαχους από τις εμπόλεμες ζώνες.

Πρόσαψε στη Ρωσία «κυνισμό», ερίζοντας ότι άνοιξε «έναν πολύ μικρό διάδρομο προς τα κατεχόμενα εδάφη για μερικές δεκάδες ανθρώπους», για λόγους «προπαγάνδας», για να τους δείξουν «οι κάμερες».

Σημείωσε πάντως ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. «Είμαστε ρεαλιστές. Γι’ αυτό θα μιλήσουμε. Θα επιμείνουμε στις διαπραγματεύσεις ώσπου να βρούμε τρόπο να πούμε στον λαό μας: έτσι φθάσαμε στην ειρήνη».

Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί κατάπαυση του πυρός σε διάφορες τοποθεσίες και το άνοιγμα διαδρόμων για να μπορέσουν να φύγουν άμαχοι από ουκρανικές πόλεις υπό πολιορκία, καθώς η ανθρωπιστική κρίση χειροτερεύει κάθε μέρα που περνάει και τα τρόφιμα πλέον λιγοστεύουν.

Όμως το Κίεβο αρνήθηκε να απομακρύνει αμάχους προς τη Ρωσία, όπου οδηγούσαν τέσσερις από τους έξι διαδρόμους που πρότεινε η Μόσχα, ή προς τη Λευκορωσία. Έπειτα από νέες διαπραγματεύσεις, η Ρωσία ανακοίνωσε πως σήμερα θα τεθεί σε ισχύ νέα κατάπαυση του πυρός τοπικά από τις 09:00 για να φύγουν οι άμαχοι. Τα δρομολόγια που θα ακολουθηθούν μένουν να εγκριθούν από την ουκρανική πλευρά, πρόσθεσε.



Ο κ. Ζελένσκι διαβεβαίωσε στο βίντεο πως δεν θα φύγει από την πρωτεύουσα, παρότι ο κλοιός των ρωσικών δυνάμεων σφίγγει και διεξάγονται μάχες. «Μένω εδώ, μένω στο Κίεβο», «δεν φοβάμαι», είπε. «Είναι η δωδέκατη νύχτα του αγώνα μας (…). Είμαστε όλοι εδώ, όλοι δουλεύουν. Είμαι στο Κίεβο, η ομάδα μου είναι μαζί μου», επέμεινε. Κάθε μέρα που η Ουκρανία πολεμά δημιουργεί «καλύτερες συνθήκες», υποστήριξε ακόμη.

Day 12 of Russia’s full-on invasion of Ukraine. Where’s President Zelensky?

“I’m staying in Kyiv. In my office. I’m not hiding. And I’m not afraid of anyone.”

The comic turned president has truly become a wartime leader. pic.twitter.com/dKbzYWwpbo

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 7, 2022