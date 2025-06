Μέση Ανατολή: Μπαράζ ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων – «Σύντομα το Ισραήλ δεν θα είναι κατοικήσιμο», προειδοποιεί η Τεχεράνη

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων. Συγκεκριμένα, εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι προς το Ισραήλ, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί συστήματα αεράμυνας στην Τεχεράνη.

Σειρήνες ήχησαν σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ, καθώς το Iron Dome αναχαίτισε τους εισερχόμενους πυραύλους.

Oι άνθρωποι έχουν ενημερωθεί ότι μπορούν να εγκαταλείψουν τα καταφύγια στα οποία είχαν συγκεντρωθεί.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν νωρίτερα τους Ισραηλινούς να φύγουν από «κρίσιμης σημασίας περιοχές».

Η αστυνομία του Ισραήλ αναφέρει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν αναφορές ότι ένας από τους οικισμούς στη Χάιφα δέχθηκε ισχυρό πλήγμα.

Αναφέρει ότι τουλάχιστον τέσσερις είναι οι τραυματίες από την ιρανική αυτή επίθεση στη Χάιφα.

Πλάνα και εικόνες από τη Χάιφα δείχνουν πυκνές στήλες καπνού να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από την πόλη.

«Ζητάμε από το κοινό να μείνει μακριά από τα σημεία συντριβής και να υπακούει στις οδηγίες της αστυνομίας στο έδαφος», προσθέτει η αστυνομία του Ισραήλ.

Περιοχές του Ισραήλ «επλήγησαν» μετά την νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε σήμερα το βράδυ το Ιράν, τόνισε ο ισραηλινός στρατός, με πυροσβεστικές δυνάμεις να αναφέρουν ένα «άμεσο πλήγμα σε κτίριο κατοικιών» στις ακτές της Μεσογείου, τρίτη μέρα της έναρξης της σύρραξης Ισραήλ-Ιράν.

Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε σήμερα να δώσει μια «καταστροφική απάντηση» στις ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον του ιρανικού εδάφους από την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ισραήλ σύντομα «δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμο».

«Η κλίμακα της καταστροφικής απάντησης των γενναίων Ιρανών μαχητών αναμφίβολα θα καλύψει όλα τα μέρη των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ)», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρεζά Σαγιάντ, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

«Φύγετε από τα κατεχόμενα εδάφη γιατί σίγουρα δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα στο μέλλον» και τα καταφύγια «δεν θα εγγυώνται την ασφάλεια», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ σήμερα το βράδυ ότι στόχευσε «σκόπιμα» ένα κτίριο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη, τρίτη μέρα της έναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών – ορκισμένων εχθρών.

«Το εγκληματικό ισραηλινό καθεστώς εξαπέλυσε μια βάναυση και εσκεμμένη επίθεση σε ένα από τα κτίρια του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, που βρίσκεται απέναντι από το Ινστιτούτο Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών» στην Τεχεράνη, έγραψε με ανάρτηση στο X ο Σαϊντ Χατιμπζαντέχ , υφυπουργός Εξωτερικών, αναρτώντας μαζί ένα βίντεο που δείχνει ζημιές σε μια βιβλιοθήκη.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι από την ισραηλινή επίθεση τραυματίστηκαν πολυάριθμοι πολίτες και εργαζόμενοι του υπουργείου.

The criminal regime of Israel launched a deliberate and ruthless strike on one of the buildings of Iran’s Ministry of Foreign Affairs, located directly across from the Institute for Political and International Studies.



Several civilians were injured in the attack, including a… pic.twitter.com/DLxlmvuvZe