Rising Lion έναντι True Promise: Γιατί η αεροπορική υπεροχή χαρακτηρίζεται «κλειδί» στην αναμέτρηση Ισραήλ και Ιράν

Ως μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, το Ισραήλ ονόμασε “Rising Lion”, όπως το εθνικό σύμβολο του Ιράν πριν από την ισλαμική επανάσταση του 1979 την επιχείρηση «μείγμα αεροπορικής δύναμης, drones, κυβερνοεργαλείων και μυστικών επιχειρήσεων, ενώ η Τεχεράνη απάντησε την Παρασκευή μέσω της Wada-e-Sadiq (Η Αληθινή Υπόσχεση) αρχικά εκτοξεύοντας πάνω από 100 συστήματα drones και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας περίπου 200 βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους, ορισμένοι από τους οποίους διαπέρασαν την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα, με τον «Σιδερένιο Θόλο».

Aριθμητικά η σύρραξη βρίσκεται αντιμέτωπο τον στρατό των 960 και πλέον χιλιάδων στελεχών από την πλευρά του Ιράν έναντι 634 χιλιάδων, μαζί με τους εφέδρους, από το Ισραήλ.

Η πολεμική σύγκρουση ωστόσο ανάμεσα σε Τελ Αβιβ και Τεχεράνη ως τώρα κρίνεται σε δυο σημεία: Την προσπάθεια πλήρους αεροπορικής κυριαρχίας από το Ισραήλ καθώς και τις πληροφορίες για την εξουδετέρωση στόχων που ήρθαν από στρατολογημένους Ιρανούς αλλά και πράκτορες της Μοσσάντ η οποία φέρεται να λειτούργησε για χρόνια «κάτω από την μυτη» των Ιρανικών αρχών ασφαλείας.



Στον αντίποδα η Τεχεράνη με βαλλιστικούς πυραύλους και drones προσπαθεί ν’ απαντήσει.



«Υπάρχει μία ολόκληρη «οικογένεια» πυραύλων . Συνολικά εκτιμάται ότι οι Ιρανοί ενδέχεται να έχουν 3.000 από αυτούς τους βαλλιστικούς πυραύλους και μπορούν να συνεχίσουν να τους εκτοξεύουν προς το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες και τις εβδομάδες, εκτιμά ο Βρετανός στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ. (πηγή: Sky News)

This is Iran’s Fattah Hypersonic Missile — used in strikes on Israel.



With a range of 1,400 km and speeds up to Mach 15, it can hit targets like Tel Aviv in under 4 minutes, too fast for most missile defense systems to intercept.



