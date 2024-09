Ενδεχομένη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ εξετάζει το FBI – Το προφίλ του υπόπτου που συνελήφθη

Ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί το FBI το περιστατικό στο γήπεδο όπου έπαιζε γκολφ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Αστυνομικός της μυστικής υπηρεσίας πυροβόλησε εναντίον ενόπλου, του 58χρονου Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, ο οποίος συνελήφθη, ταυτοποιήθηκε και βρίσκεται υπό κράτηση ενώ κατασχέθηκαν ένα καλάσνικοφ και μία διόπτρα.

Εν μέσω της εξαιρετικά τεταμένης εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν σε 49 ημέρες, την 5η Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος, είναι «σώος» μετά τα πυρά που βλήθηκαν «κοντά στο σημείο» όπου ήταν, ανέφερε αρχικά, σε λακωνική ανακοίνωσή του, ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας του Στίβεν Τσανγκ χθες νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα).

Η ομάδα της εκστρατείας του μετέφερε κατόπιν σε δημοσιογράφους μηνύματα του κ. Τραμπ με τα οποία καθησύχαζε: «μην ανησυχείτε, είμαι ασφαλής και είμαι καλά. Κανένας δεν χτυπήθηκε. Δόξα τω Θεώ. Κανείς δεν θα με σταματήσει».

Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή με όχημα μαύρου χρώματος, όμως αυτόπτης μάρτυρας έδωσε τα στοιχεία του οχήματος στην αστυνομία, που τον εντόπισε. «Έχουμε κάποιον υπό κράτηση που είναι ο πιθανός ύποπτος», δήλωσε ο Ρικ Μπράντσο, ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ωστόσο αξιωματούχος της Secret Service, ο Ραφαέλ Μπάρος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μέχρι στιγμής οι αρχές «δεν είναι σίγουρες (…) πως αυτό είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε» εναντίον των πρακτόρων της.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμη βέβαιο ότι ο άνδρας που συνελήφθη είναι αυτός που πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του γηπέδου γκολφ όπου έπαιζε ο κ. Τραμπ. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα σε αυτό το στάδιο.

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε με ανάρτηση στο Χ ότι ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο AK-47 εντοπίστηκε μέσα σε θάμνους και ένας ύποπτος συνελήφθη.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο 58χρονος Ρουθ ζούσε στη Βόρεια Καρολίνα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, προτού μετακομίσει στην Καάουα της Χαβάης το 2018. Εκεί, αυτός και ο γιος του λειτουργούσαν μια εταιρεία κατασκευής υπόστεγων, σύμφωνα με μια αρχειοθετημένη έκδοση της ιστοσελίδας της επιχείρησης.

Τον Ιούνιο του 2020, έκανε μια ανάρτηση στο X, με την οποία ζητούσε από τον τότε πρόεδρο Τραμπ να κερδίσει την επανεκλογή του εκδίδοντας εκτελεστικό διάταγμα που θα διέταζε το υπουργείο Δικαιοσύνης να διώκει την παραβατική συμπεριφορά της αστυνομίας.

Εκείνη τη χρονιά, έκανε επίσης ανάρτηση για να υποστηρίξει την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών για την προεδρία της τότε αντιπροσώπου των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ από τη Χαβάη, η οποία έκτοτε μετατόπισε την υποστήριξή της προς τον Τραμπ.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι αναρτήσεις του φαίνεται να εκφράζουν την απογοήτευση για τον Τραμπ και την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Τον Ιούλιο, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, ο Ρούθ προέτρεψε τον Μπάιντεν και τη Χάρις να επισκεφθούν τους τραυματίες των πυροβολισμών στο νοσοκομείο και να παραστούν στην κηδεία ενός πυροσβέστη που σκοτώθηκε στη συγκέντρωση.

Τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων δείχνουν ότι εγγράφηκε ως ανένταχτος ψηφοφόρος στη Βόρεια Καρολίνα το 2012, ενώ πιο πρόσφατα ψήφισε αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών του Δημοκρατικού Κόμματος της πολιτείας τον Μάρτιο του 2024.

Ο Ρούθ έκανε επίσης 19 μικρές δωρεές συνολικού ύψους 140 δολαρίων από το 2019 χρησιμοποιώντας τη διεύθυνσή του στη Χαβάη στην ActBlue, μια επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστηρίζει Δημοκρατικούς υποψηφίους, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας.

