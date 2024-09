Συνελήφθη ένας 58χρονος ως ύποπτος για τους πυροβολισμούς κοντά στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ – Σαν απόπειρα δολοφονίας ερευνά το περιστατικό το FBI

Πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ όταν είδαν ένα άτομο που έφερε πάνω του ένα πυροβόλο όπλο και κινείτο κοντά στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος έπαιζε γκολφ, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο δύο πηγές επιβολής του νόμου, σημειώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν, ενώ ο πρώην πρόεδρος είναι σώος και αβλαβής.

Ο Τραμπ επέστρεψε στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με πηγή του AP.

Το FBI λέει ότι ερευνά αυτό που φαίνεται να είναι «απόπειρα δολοφονίας» κατά του Ντόναλντ Τραμπ στη λέσχη γκολφ στη Φλόριντα, σύμφωνα με το AP.

Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει το δημοσίευμα αυτό, που ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε με ένα όχημα SUV και συνελήφθη σε άλλη κομητεία.

Το άτομο έριξε το όπλο και τράπηκε σε φυγή με ένα SUV και αργότερα συνελήφθη σε μια γειτονική κομητεία, είπαν οι αξιωματούχοι. Ένα πυροβόλο όπλο τύπου AK βρέθηκε στο σημείο κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον σερίφη του Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο ο άνδρας που σημάδεψε την περίμετρο του γηπέδου του γκολφ του Τραμπ βρισκόταν 400 με 500 μέτρα μακριά από τον πρώην πρόεδρο κρυμμένος μέσα σε θάμνους, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ σε κοντινή απόσταση. Τα σακίδια είχαν μέσα κεραμικά πλακάκια.

Photo Posted by Fox News of an AK-47 Rifle & Backpacks & Go-Pro Camera Left at the Scene by Donald Trump’s Alleged Would-be Assassin Ryan Wesley Routh Behind a Chain Link Fence Along Trump’s West Palm Beach Florida Golf Course ⛳



How did Routh Know Trump Would be There Today? pic.twitter.com/IfAOG0yRFV