Μπάιντεν για τους πυροβολισμούς στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ: Δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε δήλωσή του μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, εξήρε το έργο των Μυστικών Υπηρεσιών και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, ενώ τόνισε πως η «πολιτική βία» δεν έχει θέση στις ΗΠΑ.

Ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «ανακουφισμένος» που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σώος μετά την επίθεση.,

«Ενημερώθηκα από την ομάδα μου σχετικά με αυτό που οι ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές ερευνούν ως πιθανή απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Τραμπ σήμερα. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί και επαινώ το έργο της Μυστικής Υπηρεσίας και των συνεργατών τους στις αρχές επιβολής του νόμου για την επαγρύπνηση και τις προσπάθειές τους να κρατήσουν τον πρώην Πρόεδρο και τους γύρω του ασφαλείς», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

