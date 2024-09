ΗΠΑ: Έπεσαν πυροβολισμοί έξω από τη Λέσχη Γκολφ όπου έπαιζε ο Τραμπ – Συνελήφθη ένα άτομο- «Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική» λέει η Χάρις

Ένα άτομο έχει συλληφθεί μετά από πυροβολισμούς που φέρεται να αντάλλαξε έξω από τη Λέσχη Γκολφ του Τραμπ στη Φλόριντα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιζε γκολφ. Ο πρώην πρόεδρος δεν βρέθηκε σε κίνδυνο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εκστρατείας του.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μετά από τους πολλαπλούς πυροβολισμούς στο Δυτικό Παλμ Μπιτς και το περιστατικό ερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ενώ όπως επεσήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασφαλής.

Συνελήφθη ένα άτομο

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή ότι σταμάτησε ένα όχημα στη βόρεια γραμμή Interstate 95 και συνέλαβε έναν ύποπτο που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον πυροβολισμό.

Το γραφείο του σερίφη είπε ότι σταμάτησε αφού οι αρχές στη γειτονική κομητεία Παλμ Μπιτς εξήγγειλαν συναγερμό «να είστε σε επιφυλακή». Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση έδειχναν ένα SUV σταματημένο πίσω από πολλά οχήματα επιβολής του νόμου.

Η ανάρτηση από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν έδειξε ότι ο ύποπτος συνελήφθη κοντά στο Παλμ Σίτι της Φλόριντα, περίπου 45 μίλια με το αυτοκίνητο βόρεια από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ. Οι βόρειες λωρίδες του I-95 έκλεισαν, είπε το γραφείο του σερίφη.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας άνοιξαν πυρ αφού είδαν ένα άτομο με πυροβόλο όπλο κοντά σε λέσχη γκολφ. άτομο συνελήφθη, λένε οι αξιωματούχοι

Πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ αφού είδαν ένα άτομο με όπλο κοντά στη Λέσχη γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ενώ ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία έκανε γκολφ την Κυριακή.

Το άτομο διέφυγε με ένα SUV και αργότερα συνελήφθη σε μια κοντινή κομητεία από τις τοπικές αρχές, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Τραμπ: «Δεν θα παραδοθώ ποτέ»

Σε ένα email προς τους υποστηρικτές του, ο Τραμπ είπε: «Υπήρχαν πυροβολισμοί κοντά μου, αλλά προτού οι φήμες αρχίσουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο, ήθελα να ακούσετε πρώτα αυτό: ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!».

«Τίποτα δεν θα με επιβραδύνει. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩ ΠΟΤΕ!» είπε ο πρώην πρόεδρος. Το γραφείο του σερίφη στη γειτονική κομητεία λέει ότι ένα άτομο που βρίσκεται υπό κράτηση πιστεύεται ότι συνδέεται με πυροβολισμούς.

Κάμαλα Χάρις: «H βία δεν έχει θέση στην Αμερική»

Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν για τους πυροβολισμούς κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ και είναι «ανακουφισμένοι» που είναι ασφαλής, λέει ο Λευκός Οίκος.

«Έχω ενημερωθεί για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κοντά στον πρώην πρόεδρο Τραμπ και την ιδιοκτησία του στη Φλόριντα και χαίρομαι που είναι ασφαλής. Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική», ανέφερε σε ανάρτηση της στο X η υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις.

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America. — Vice President Kamala Harris (@VP) September 15, 2024

Το γραφείο του Σερίφη του Παλμ Μπιτς θα πραγματοποιήσει ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέρει ο εκπρόσωπος της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ.

PBSO @PBCountySheriff and Secret Service will hold a media briefing shortly with additional details. https://t.co/aKEhZaTBiH — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) September 15, 2024

Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Κυριακή (15/09) ότι υπήρξαν «πυροβολισμοί στην περιοχή όπου βρίσκεται», αλλά πρόσθεσε ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία είναι ασφαλής.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή του. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε δήλωση του ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του, Στίβεν Τσουνγκ.

Ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στη Λέσχη Γκολφ στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όχι μακριά από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας μακριά από την προεδρική εκστρατεία, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Δεν ήταν σαφές ποιος έριξε τους πυροβολισμούς και δεν υπήρχε άμεση ένδειξη ότι ο Τραμπ είχε στοχοποιηθεί. Ορισμένες πηγές λένε ότι οι πυροβολισμοί ήταν μεταξύ δύο ατόμων κοντά στο γήπεδο.

Ωστόσο, έγινε εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια του υποψηφίου — μόλις δύο μήνες αφότου ο πρώην πρόεδρος τραυματίστηκε στο αυτί όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του Τραμπ στην Πενσυλβάνια.

Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ, επιφορτισμένη με την προστασία των εν ενεργεία προέδρων, πρώην προέδρων και άλλων αξιωματούχων, αντιμετώπισε κριτική μετά το περιστατικό στην Πενσυλβάνια.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας παραιτήθηκε αργότερα και τουλάχιστον πέντε από τους πράκτορές του τέθηκαν σε διοικητική άδεια.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο γερουσιαστής Lindsey Graham, ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο, είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ μετά το περιστατικό και ότι ο Τραμπ ήταν σε «καλή διάθεση» και ότι ήταν «ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει ποτέ».

Ο Τραμπ περνάει συχνά τα πρωινά του παίζοντας γκολφ, πριν γευματίσει στο Trump International Golf Club West Palm Beach, ένα από τα τρία που έχει στην πολιτεία.

Just spoke with President Trump. He is one of the strongest people I’ve ever known.



He’s in good spirits and he is more resolved than ever to save our country. https://t.co/9CWaeFrOpX — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 15, 2024

Πηγή: Associated Press, AFP, Reuters

