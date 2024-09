Η Κάμαλα Χάρις καταδικάζει τη «βία» στις ΗΠΑ μετά από το συμβάν με πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από τον Ντόναλντ Τραμπ

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις καταδίκασε χθες, Κυριακή τη «βία» στις ΗΠΑ μετά από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ενώ εκείνος έπαιζε γκολφ στην πολυτελή κατοικία του στη Φλόριντα, σύμφωνα με την προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου προέδρου.

«Ενημερώθηκα για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στον πρώην πρόεδρο Τραμπ και την κατοικία του στη Φλόριντα και χαίρομαι που είναι σώος και αβλαβής. Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Τραμπ.

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America.