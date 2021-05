Ryanair -Προτάσεβιτς: Έρευνα της ΕΥΠ για το όσα προηγήθηκαν από την εκτροπή του αεροσκάφους

‘Έρευνα για να εξακριβωθεί εάν τον Λευκορώσο δημοσιογράφο Ρομάν Προτάσεβιτς παρακολουθούσαν ξένοι πράκτορες στην Αθήνα ξεκίνησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε η αναγκαστική εκτροπή επιβατικού αεροσκάφους της Ryanair, στο Μινσκ χθες έτσι ώστε να μπορέσει η Λευκορωσία να συλλάβει τον δημοσιογράφο και κορυφαίο ακτιβιστή της αντιπολίτευσης που ταξίδευε από την Αθήνα στη Λιθουανία.

Η ΕΥΠ επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

Ο Ραμάν Προτάσεβιτς κατήγγειλε ότι τον προσέγγισε ύποπτος άντρας, ρωσόφονος, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος προσπάθησε να φωτογραφήσει το διαβατήριό του.

Για «κρατική αεροπειρατεία» κατηγόρησε τη Λευκορωσία το αφεντικό της Ryanair. O διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, είπε μάλιστα ότι κατά τη γνώμη του υπήρχαν και πράκτορες της KGB στο αεροπλάνο.

Το Μινσκ εμπλέκει την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς

H απειλή για τοποθέτηση βόμβας, που αποδείχτηκε ανύπαρκτη, στο επιβατικό αεροσκάφος της Ryanair, ήταν γραμμένη στο όνομα της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, ισχυρίστηκαν απόψε οι λευκορωσικές αρχές.

Η γερμανική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι διακόπτει τις πτήσεις της στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι σταμάτησε η επιβίβαση σε αεροπλάνο το οποίο θα αναχωρούσε από το Μινσκ με προορισμό τη Φρανκφούρτη μετά από email που κάνει λόγο για απειλή βόμβας. Το αεροπλάνο της Lufthansa τελικά αναχώρησε.

Ο Ραμάν Προτάσεβιτς είχε μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο του λευκορωσικού καθεστώτος και γνώριζε ότι μπορεί να τον παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Έτσι ήταν υποψιασμένος και αυτό ανέβαζε το επίπεδο δυσκολίας της παρακολούθησής του.

Μαζί του κρατείται και μια 23χρονη Ρωσίδα φίλη του που τον συνόδεψε στο ταξίδι του στην Αθήνα.

Sofia Sapega, Raman Pratasevich's girlfriend and a 🇷🇺 citizen, was detained yesterday in Minsk too. We must demand the immediate release of Raman and Sofia. It is also important to launch an international investigation and end the impunity of Lukashenka's regime. pic.twitter.com/NNMfxQbwrq

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 24, 2021