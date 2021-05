Ρ. Προτάσεβιτς: “Ομολογεί” υπό κράτηση σε στημένο βίντεο

Την ώρα που Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν με νέες κυρώσεις και αποκλεισμό ενάεριου χώρου τη Λευκορωσία, οι αρχές του Μινσκ ανακοίνωσαν ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και ότι η σύλληψη του 26χρονου δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς, με εκτροπή αεροσκάφους, είναι νόμιμη.

Μάλιστα κυβερνητικό κανάλι στο Telegram δημοσίευσε “απόλυτα σκηνοθετημένο” βίντεο όπου ο δημοσιογράφος εμφανώς καταβεβλημένος και πρησμένος στο πρόσωπο, αναγκάζεται να δηλώσει ότι βρίσκεται στη φυλακή, όπου “αντιμετωπίζεται καλά” και ότι οι αναφορές για καρδιακά προβλήματα είναι ψευδείς. Ομολογεί μάλιστα εγκλήματα με ποινή 15 ετών.

A murky Telegram channel published the first footage of Roman Protasevich since his arrest. He’s in jail, where he says he’s being treated well, and says reports of heart problems are false.

Ο Ραμάν Προτάσεβιτς είχε μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο του λευκορωσικού καθεστώτος και γνώριζε ότι μπορεί να τον παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

Μαζί του κρατείται και μια 23χρονη Ρωσίδα φίλη του που τον συνόδεψε στο ταξίδι του στην Αθήνα.

Roman Protasevich and his girlfriend, Sofia Sapega, are now in Okrestina – a notorious prison in #Minsk, where thousands of protestors detained in #Belarus post-election were tortured, beaten, and raped.

Sofia managed to text her mother “mom,” and then disappeared. pic.twitter.com/RbrxqhOKkA

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) May 24, 2021