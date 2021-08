«Δεσμεύσεις» από τους Ταλιμπάν ενώ συνεχίζεται το δράμα των αμάχων (video)

Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, προειδοποιούν Γερμανία και Γαλλία την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν ότι η κατάσταση εξομαλύνεται ανακοινώνονοντας μάλιστα ότι οι Ταλιμπάν άνοιξαν γραμμή επικοινωνίας για να διευκολύνουν την κατάσταση. Διπλωματικός πυρετός επικρατεί στην Ευρώπη που σε συνεχή επικοινωνία με την ‘Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, επιχειρεί να αποτρέψει νέα προσφυγική κρίση. Η Αθήνα διαμηνύει στην Τουρκία να μην επιχειρήσει εργαλειοποίηση ενδεχόμενου μεταναστευτικού κύματος.

“Σημαντική ποσότητα” αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού βρίσκεται ήδη στα χέρια των Ταλιμπάν, παραδέχτηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Εικόνα που σήμανε συναγερμό για επερχόμενη προσφυγική κρίση είναι οι 640 «στοιβαγμένοι» σε αμερικανικό αεροσκάφος που αναχώρησε από την Καμπούλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν είχε καμία επαφή με ξένους ηγέτες σχετικά με το Αφγανιστάν, μετά την πτώση της Καμπούλ, είπε ο σύμβουλός του εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, επισημαίνοντας πως οι Ταλιμπάν διαβεβαίωσαν ότι θα παράσχουν ασφαλές πέρασμα για τους πολίτες προς το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Η επιχείρηση εκκένωσης της Καμπούλ μπορεί να διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου και συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη με τους Ταλιμπάν σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα, ανακοίνωσε επίσης ο Λευκός Οίκος.

Γερμανικό στρατιωτικό αεροσκάφος αναχώρησε με μονάχα 7 Αφγανούς υπηκόους και ένα δεύτερο γερμανικό αεροσκάφος μπόρεσε να απογειωθεί με 125 ανθρώπους, μεταξύ αυτών Αφγανοί, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.

Το βασικό πρόβλημα στην επιχείρηση απομάκρυνσης από την Καμπούλ είναι να φθάσει κανείς στο αεροδρόμιο, επισημαίνει και η γαλλική κυβέρνηση.

Πρόσφυγες στοιβαγμένοι και περιχαρείς Ταλιμπάν στo λούνα παρκ – Οι δύο συγκλονιστικές όψεις του αφγανικού δράματος

Οι Ταλιμπάν πάντως, δεν φαίνεται να ανησυχούν. Στα βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα απολαμβάνουν τις χαρές της δυτικού τρόπου ζωής. Παίζουν με τα συγκρουόμενα σε λούνα παρκ, ανεβαίνουν στα αλογάκια του καρουζέλ, ενώ γυμνάζονται ακόμη και σε γυμναστήριο.

H πρώτη συν/ξη Τύπου των Ταλιμπάν: Κανείς από τη διεθνή κοινότητα δεν κινδυνεύει

Με απαγγελία από το Κοράνι άρχισε η πρώτη συνέντευξη τύπου των Ταλιμπάν μετά την ανακατάληψη του Αφγανιστάν. Ο εκπρόσωπος τους δήλωσε ότι το Ισλαμικό Κράτος δεσμεύεται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, εντός του πλαισίου του ισλαμικού νόμου και δεσμεύτηκε για την ασφάλεια των ξένων αποστολών αλλά και παροχή αμνηστίας σε όλους όσους συνεργάστηκαν με τις διεθνείς δυνάμεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη αναμένουν πράξεις από τους Ταλιμπάν, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ απαντώντας στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι Ταλιμπάν στη συνέντευξη Τύπου.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ναι σε διάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγνώριση των Ταλιμπάν

Στη σημερινή έκτακτη βιντεοδιάσκεψή τους οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκαναν μια πρώτη αποτίμηση.

«Η ΕΕ καλεί όλα τα μέρη στο Αφγανιστάν να σεβαστούν όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και να επιδιώξουν περαιτέρω μια ολοκληρωμένη, περιεκτική και διαρκή πολιτική λύση», τονίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ. Επισημαίνει παράλληλα ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει επίσης τους γείτονες του Αφγανιστάν στην αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών οι οποίες αναμένονται από την αυξανόμενη ροή προσφύγων και μεταναστών».

Γ.Γ ΝΑΤΟ: «Όλοι οι Σύμμαχοι συμφώνησαν ότι είχε έρθει η ώρα για να τερματιστεί η στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, γνωρίζοντας ότι υπήρχαν ρίσκα.»

Ευθυγραμμισμένος με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ έριξε ευθύνες στην αφγανική κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισε ότι η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων ήταν κοινή απόφαση.

Αμηχανία πάντως προκάλεσε ακόμα και στον Στόλτενμπεργκ η παρέμβαση της Αφγανής δημοσιογράφου, Λαϊλούμα Σαντίντ, που έκανε δραματική έκκληση με δάκρυα στα μάτια, «να μην αναγνωρίσει η Δύση το Ισλαμικό εμιράτο των Ταλιμπάν, χωρίς όρους».

Μέρκελ: «Ασφάλεια για τους πρόσφυγες στη γειτονιά του Αφγανιστάν»

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορεί να είναι οι μοναδικοί που θα υποστούν τις συνέπειες της τρέχουσας κατάσταση», τονίζει στο ίδιο μήκος κύματος ο Εμανουέλ Μακρόν.

Τουρκία -Κίνα -Ρωσία: Έτοιμοι για την επόμενη μέρα και το κενό που αφήνει η Δύση

«Βλέπουμε ενθαρρυντικά μηνύματα από τους Ταλιμπάν, που διακηρύσσουν την επιθυμία τους για μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή και άλλων πολιτικών δυνάμεων», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Έχουν πλέον τον ντε φάκτο έλεγχο της χώρας. Συνεχίζουμε τον διάλογο με όλες τις πλευρές στο Αφγανιστάν και με τους Ταλιμπάν», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ταλιμπάν καλούν Τουρκία:

«Η Τουρκία είναι μια μεγάλη ισλαμική χώρα, είναι πολύ ωραία να βλέπεις μια αδερφική χώρα να είναι μαζί μας, θέλουμε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία.», δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Η Κίνα από την πλευρά της που μοιράζεται σύνορα 76 χιλιομέτρων με το Αφγανιστάν καλεί τους Ταλιμπάν να φτιάξουν σταθερή κυβέρνηση και τους Αμερικανούς να μην επεμβαίνουν με προσχήματα σε άλλες χώρες.

Αθήνα: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ- Μήνυμα στην Τουρκία

Με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 18 Αυγούστου, στις 11:00 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ν. Δένδιας κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων υπογράμμισε ότι άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι ο απεγκλωβισμός των πολιτών της ΕΕ και ευχαρίστησε τους ομολόγους του για την πρόθεσή του να βοηθήσουν Αφγανούς πολίτες που είχαν εργασθεί ως διερμηνείς με τις Ελληνικές δυνάμεις. Τόνισε επίσης, ότι «θα πρέπει να τηρηθεί ενιαία και συντονισμένη στάσης στο ζήτημα της μετανάστευσης από τις χώρες της ΕΕ, ενώ Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο προς τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, ότι δεν θα επιτραπεί η εργαλειοποίηση του ζητήματος αυτού».

I stressed the need to protect the EU's external borders and to avoid a new humanitarian crisis. I also underlined the importance of taking a united and coordinated approach to the migration issue. #EU #FAC

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 17, 2021