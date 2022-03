Απόσυρση ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο – Εκατέρωθεν βομβαρδισμοί και πλήγματα

Την 30η ημέρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής διανύουμε σήμερα και οι πληροφορίες για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι συνεχείς. Μετά από τους βομβαρδισμούς δεξαμενών καυσίμων στα περίχωρα του Κιέβου που είχαμε μέσα στη νύχτα, πληροφορίες αναφέρουν ότι πύραυλοι έπληξαν ουκρανική στρατιωτική μονάδα στο Ντνίπρο, με άγνωστο αριθμό θυμάτων. Ο κυβερνήτης της περιοχής Βαλέντιν Ρεζνίτσενκο έκανε λόγο για «σοβαρή καταστροφή». Πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας σημειώθηκαν επίσης κοντά στο Κίεβο και στο Χάρκοβο

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, τις οποίες επιβεβαιώνει και το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, η Ουκρανία κατέλαβε εκ νέου πόλεις και αμυντικές θέσεις έως και 35 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι συγκεκριμένες ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν στη Ρωσία καθώς έχασαν τους μισούς τους άνδρες και υπέστησαν βαριές απώλειες, κατά την ίδια πηγή.



Για να διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες το ρωσικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει κορυφαίο Ρώσο στρατηγό στα περίχωρα του Κιέβου. Όπως μετέδωσε όμως το πρακτορείο nexta, η πληροφορία αυτή δεν αληθεύει. Από τον έλεγχο των φωτογραφιών οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι βρισκόταν στα 50 χλμ. μακριά από το Κίεβο.

However, journalists came to the conclusion that the video was filmed on the territory of a secondary school 50 kilometers away from Kyiv. pic.twitter.com/EOmRO0zela

#Russian Defense Ministry released a video of #Putin ‘s general’s alleged visit to a front line, allegedly 30 kilometers from Kyiv.

Μεγάλο είναι το τίμημα που πληρώνουν οι άμαχοι και ιδίως τα παιδιά εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Εκτός από τα εκατομμυρια των εκτοπισμένων Ουκρανών, σύμφωνα με κυβερνητικές αρχές, 135 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου. «Έως το πρωί της 25ης Μαρτίου, 135 παιδιά πέθαναν στην Ουκρανία λόγω της ένοπλης επίθεσης της Ρωσίας, ενώ 184 παιδιά τραυματίστηκαν», αναφέρει σχετική ανάρτηση.

Περίπου 20.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την ουκρανική πόλη Μπορισπίλ, η οποία απέχει 30 χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο του Κιέβου δήλωσε σήμερα στα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα ο δήμαρχός της. Ο Βολοντίμιρ Μπορισένκο κάλεσε και τον υπόλοιπο κόσμο να φύγει από την πόλη, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός αμάχων στα γύρω χωριά καθιστά δύσκολο για τα ουκρανικά στρατεύματα να απομακρύνουν τις ρωσικές δυνάμεις από την περιοχή.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ αναφερόμενη στην Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, η δήλωσε ότι το Κίεβο ελπίζει να ανοίξει σήμερα σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα ένας ασφαλής διάδρομος για την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη.

Καθώς η ρωσική εισβολή μπήκε στον δεύτερό της μήνα, η κατάσταση στα μέτωπα είναι «πρακτικά παγωμένη», σύμφωνα με τον Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλο του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσικές μονάδες συνεχίζουν τον αποκλεισμό στις πόλεις Χάρκοβο και Σούμι, το σφυροκόπημε στα περίχωρα του Κιέβου, ενώ ετοιμάζονται για νέα επίθεση στην Ιζιούμ.

Τέσσερις νεκροί από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις κλινικής στο Χάρκοβο, σύμφωνα με την αστυνομία

Οι Ρώσοι συνεχίζουν να ελέγχουν εν μέρει χερσαία οδό από την περιοχή Ροστόφ ως την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τη νύχτα. Τα ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν σε δύο πυραυλικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικής μονάδας στα προάστια του Ντνίπρο, ανέφερε τοπικός αξιωματούχος μέσω Facebook.

Στο μεταξύ, Ρώσοι αυτονομιστές καταγγέλλουν ότι ο στρατός της Ουκρανίας βομβάρδισε μικρή πόλη. Συγκεκριμένα οι ηγέτες των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία κατηγόρησαν τον ουκρανικό στρατό ότι βομβάρδισε με το πυροβολικό τη μικρή πόλη Ζολότε, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ.

Καταστράφηκε πολυκατοικία και άλλο ένα κτίριο, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram αντιπροσώπου της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, που δεν έκανε λόγο για θύματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολυκατοικία χτυπήθηκε από τέσσερις οβίδες 122 χιλιοστών. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος, Boλοντίμιρ Ζελένσκι, με σημερινό μήνυμά του στο twitter aπένειμε τον τίτλο της «ηρωικής πολής της Ουκρανίας» στη Μπούσα, το Ιρπίν, το Μικολάιβ και την Αχτίρκα.

Volodymir Zelenskyy awarded the title of “Hero City of Ukraine” to four more cities: #Bucha, #Irpin, #Nikolaev and #Akhtyrka.

President also awarded the title of Hero of #Ukraine to seven servicemen of the National Guard, five of them posthumously. pic.twitter.com/LdDC3LHU07

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022