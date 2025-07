Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Δεν θα επιβληθούν δασμολογικά αντίποινα στις ΗΠΑ όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τα αντίμετρα στους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου καθώς επιδιώκουν μια συμφωνίαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες «ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση του 30%».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έστειλαν επιστολή με μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ εκτός εάν υπάρξει λύση μέσω διαπραγματεύσεων, επομένως θα παρατείνουμε και την αναστολή των αντιμέτρων μας μέχρι τις αρχές Αυγούστου», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ το μορατόριουμ των αντποίνων της ΕΕ είχε προγραμματιστεί να λήξει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη.

«Το έκτακτο μέτρο αντιποίνων δημιουργήθηκε για εξαιρετικές καταστάσεις και δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε ένα εργαλείο που επιτρέπει στην ΕΕ να υπερβεί τους παραδοσιακούς δασμούς αγαθών και να επιβάλλει περιορισμούς και στο εμπόριο υπηρεσιών.

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.



We will continue working towards an agreement by August 1.



At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.