Αγωνία για τη Μαριούπολη – Υστερόγραφο από την 36η ταξιαρχία: «Να μας θυμάστε» – Θα φτάσουμε στο Κίεβο λένε οι Τσετσένοι

Για την «τελική μάχη» για τον έλεγχο της Μαριούπολης, που πολιορκείται από την αρχή του πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις, ετοιμάζονται οι Ουκρανοί. Τα πυρομαχικά τελειώνουν και, σύμφωνα με την 36η ταξιαρχία των Ουκρανών πεζοναυτών, «αυτό σημαίνει θάνατος για κάποιους και αιχμαλωσία για τους υπόλοιπους.» Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί για τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιήσει ο ρωσικός στρατός τις απαγορευμένες βόμβες φωσφόρου στη Μαριούπολη.

#Ukraine: Ukrainian indirect fire continues to strike Russian armored vehicles in #Mariupol; seen here, a (possible MT-LB based) vehicle is struck, and when ammo cooks off causes further damage and a fire to start on two T-72B tanks. (The damage looks very minor to one of them.) pic.twitter.com/oAHHC7YVm0

