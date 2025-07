Η Τζέιμι Λι Κέρτις προτείνει τη Λίντσεϊ Λόχαν για ταινία με θέμα τη ζωή της Αν Μάργκρε

Η Τζέιμι Λι Κέρτις έχει μια ιδέα για το ποια θα έπρεπε να υποδυθεί την Αν Μάργκρετ σε βιογραφική ταινία, και η Σουηδο Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια την εγκρίνει!

Η Κέρτις, πρότεινε τη συμπρωταγωνίστριά της, Λίντσεϊ Λόχαν, να υποδυθεί το είδωλο του κινηματογράφου κατά τη διάρκεια συμμετοχής της στην εκπομπή Good Morning America» για την προώθηση της ταινίας «Freakier Friday» και η Αν Μάργκρετ απάντησε αργότερα.

«Θα σε αποκαλύψω τώρα στον κόσμο — θέλω να κάνει την ιστορία της Αν Μάργκρετ» είπε η Τζέιμι Λι Κέρτις στη Λόχαν που ήταν επίσης καλεσμένη στην εκπομπή. «Λοιπόν, κάθε μέρα στο Instagram… βρίσκω βίντεο της παλιάς εποχής και της στέλνω καθημερινά βίντεο της Αν Μάργκρετ» είπε.

Η Αν Μάργκρετ μετά το σχόλιο εξέφρασε την άποψή της για το θέμα.

«Ξέρω ότι θέλει να το κάνει αυτό» είπε η ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Viva Las Vegas» στο IndieWire. «Εξαρτάται απλώς από το πώς θα είναι οι διάλογοι. Τι να πω; Την λατρεύω. Νομίζω ότι έχει πολύ ταλέντο και θα ήθελα απλώς να δω τι μπορούν να παρουσιάσουν» σημείωσε.

Η Λίντσεϊ Λόχαν σε συνέντευξή της το 2024 είχε αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο βιογραφικής ταινίας για την Αν Μάργκρετ.

