Live: Ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2024 απευθείας από τη Σουηδία στην ΕΡΤ1

Δείτε σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ1 από τη σκηνή του Μalmö Arena τον Μεγάλο Τελικό στο Μάλμε της Σουηδίας, όπου χτυπά η «καρδιά» του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Δείτε εδώ live τον Μεγάλο Τελικό

O Θανάσης Αλευράς και o Ζερόμ Καλούτα σχολιάζουν τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2024 που ξεκίνησε στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Η έναρξη ήταν φαντασμαγορική.

Πρώτοι στη σκηνή ανέβηκαν οι δίδυμοι της Σουδίας Marcus & Martinus με το τραγούδι «Unforgettable». Η Ουκρανία βγήκε δεύτερη στη σκηνή με το τραγούδι Teresa and Maria που το ερμήνευσαν οι Alyona alyona και Jerry Heil.

Τη σκυτάλη πήρε η Γερμανία με το τραγούδι Always on the run. Το Λουξεμβούργο βγήκε 4ο στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Fighter και την TALI στην ερμηνεία.

Το Ισραήλ εμφανίστηκε έκτο κατά σειρά με την Eden να ερμηνεύει το τραγούδι «Hurricane». Η Λιθουανία, που εκπροσωπείται από τον Silvester Belt και το τραγούδι Luktelk, ανέβηκε 7η.

Στην 8η θέση εμφανίστηκε η Nebulossa εκπροσωπώντας την Ισπανία με το τραγούδι Zorra.

Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι εμφανίζεται στην 12η θέση του Τελικού και η Κύπρος στην 20η θέση.

Όσον αφορά εκείνους που απολαμβάνουν τη μεγάλη βραδιά από το σπίτι, μπορούν να ψηφίζουν ήδη από την αρχή του σόου μέχρι και λίγο μετά τη τελευταία εμφάνιση. Δείτε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών του Τελικού

Σουηδία Ουκρανία Γερμανία Λουξεμβούργο Ολλανδία Ισραήλ Λιθουανία Ισπανία Εσθονία Ιρλανδία Λετονία Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο Νορβηγία Ιταλία Σερβία Φιλανδία Πορτογαλία Αρμενία Κύπρος Ελβετία Σλοβενία Κροατία Γεωργία Γαλλία Αυστρία

