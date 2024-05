Eurovision 2024: Οι εμφανίσεις όλων των χωρών μέσα από φωτογραφίες

Εντυπωσιακές εμφανίσεις, περίεργα, παράξενα και απρόοπτα επεφύλασσε ο 68ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Συνολικά συμμετείχαν 25 χώρες μετά και τον αποκλεισμό, για πρώτη φορά στο θεσμό, του ολλανδικού τραγουδιού, λόγω απρεπούς συμπεριφοράς του ερμηνευτή Γιόστ Κλάιν.

Δείτε τις εμφανίσεις όλων των χωρών:

Marcus & Martinus της Σουδίας

Η Ουκρανία με τις Alyona alyona και Jerry Heil

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Γερμανία με το τραγούδι Always on the run και ερμηνευτή τον Isaak

(AP Photo/Martin Meissner)

Το Λουξεμβούργο με το τραγούδι Fighter και την TALI

(AP Photo/Martin Meissner)

Η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Eden Golan

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Λιθουανία με τον Silvester Belt και το τραγούδι Luktelk:

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Nebulossa εκπροσωπώντας την Ισπανία με το τραγούδι Zorra:

(AP Photo/Martin Meissner)

Οι 5Miinust με το τραγούδι Puuluup από την Εσθονία:

(AP Photo/Martin Meissner)

Η εμφάνιση της Ιρλανδίας με την Bambie Thug:

(AP Photo/Martin Meissner)

Ο Dons, ο καλλιτέχνης της Λετονίας:

(AP Photo/Martin Meissner)

Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι για την Ελλάδα:

(AP Photo/Martin Meissner)

Το Ηνωμένο Βασίλειο με τον Olly Alexander:

(AP Photo/Martin Meissner)

Οι Gåte της Νορβηγίας:

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Angelina Mango “σήκωσε στους ώμους της” την Ιταλία:

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Σερβία με τους Teya Dora και το τραγούδι «Ramonda»:

(AP Photo/Martin Meissner)

Η εμφάνιση της Φιλανδίας με τον γυμνό Windows95man:

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Πορτογαλία με το τραγούδι Grito και την πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια iolanda

(AP Photo/Martin Meissner)

Οι Ladaniva εκπροσώπησαν την Αρμενία με το κομμάτι «Jako»

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Κύπρος με το τραγούδι της Silia Kapsis “Liar“

(AP Photo/Martin Meissner)

Ο Nemo για την Ελβετία

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Σλοβενία με το τραγούδι Veronika

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Κροατία με τον Baby Lasagna

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Nutsa Buzaladze από τη Γεωργία

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Γαλλία με τον Slimane

(AP Photo/Martin Meissner)

Η Kaleen της Αυστρίας

(AP Photo/Martin Meissner)





