Στα άδυτα της αμερικανικής βάσης ανίχνευσης πυραυλικών επιθέσεων: Ιράν, Ρωσία και σενάριο Top Gun

Είμαστε οι πρώτοι διεθνείς δημοσιογράφοι που μας επετράπη η είσοδος στην αίθουσα επιχειρήσεων της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ στο Κολοράντο, ενημερώνει το BBC φωτογραφίζοντας τις οθόνες όπου χιλιάδες μικρές κουκίδες αντιστοιχούν σε 12.000 δορυφόρους στο διάστημα.

