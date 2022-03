Β. Ζελένσκι: Η Ουκρανία γνωρίζει ότι δεν έχει μια ανοιχτή πόρτα στο ΝΑΤΟ

Η Ουκρανία αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει μια ανοιχτή πόρτα στο ΝΑΤΟ για να γίνει μέλος και ως εκ τούτου προτείνει ένα τρόπο για να προστατευθεί η ίδια ξεχωριστά υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν δεν μπορούμε να μπούμε μέσω των ανοιχτών θυρών, τότε πρέπει να συνεργαστούμε με τις ενώσεις με τις οποίες μπορούμε, οι οποίες θα μας βοηθήσουν, θα μας προστατεύσουν…έχοντας ξεχωριστές εγγυήσεις» δήλωσε σε συνεδρίαση των ηγετών της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (JEF) στο Λονδίνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καλώντας τους να αποστείλουν περισσότερα όπλα.

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια με το να βοηθά την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε o Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε όλοι στόχοι της Ρωσίας και όλα θα είναι εναντίον της Ευρώπης εάν η Ουκρανία δεν αντέξει, άρα θα ήθελα να σας ζητήσω να βοηθήσετε τον εαυτό σας, βοηθώντας εμάς», τόνισε ο Ζελένσκι στους ηγέτες.

«Γνωρίζετε το είδος του οπλισμού που χρειαζόμαστε…χωρίς τη στήριξή σας θα είναι πολύ δύσκολο, είμαι πολύ ευγνώμων, αλλά θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα…Πραγματικά ελπίζω ότι θα είστε σε θέση να βελτιώσετε αυτό το πλαίσιο και θα δείτε πώς αυτό θα προστατεύσει την ασφάλειά σας».

