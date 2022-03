Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Κίεβο και περίχωρα – Πυρκαγιά σε πολυκατοικία από υπολείμματα πυραύλου

Με τη Ρωσία να κλιμακώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία με ωμές επιθέσεις κατά αμάχων, συνεχίζονται οι μαραθώνιες συνομιλίες Μόσχας – Κιέβου, στην 22η ημέρα του πολέμου. Στο μεταξύ συνεχίζεται το σφυροκόπημα στο Κίεβο και στα περίχωρά του, με τους πολίτες να βρίσκονται στα καταφύγια, αφού υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 7 το πρωί. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η 16ώροφη πολυκατοικία χτυπήθηκε στις 05:02 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου τριάντα κάτοικοι του κτιρίου. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην πολυκατοικία κατασβέστηκε, πάντα σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.

Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ

