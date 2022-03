Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σε κτήρια στη Μαριούπολη, το Χάρκοβο και το Κίεβο

Πόλη φάντασμα η Μαριούπολη, όπου έχουν καταστραφεί 9 στα 10 κτήρια, με τον δήμαρχο της πόλης να καταγγέλλει ότι οι Ρώσοι με τη βία απομακρύνουν χιλιάδες κατοίκους προς ρωσικές πόλεις, είδηση που ωστόσο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Για θύματα στα χαλάσματα από τον βομβαρδισμό της Σχολής Καλών Τεχνών, έκανε λόγο το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές αυτές από ανεξάρτητη πηγή. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν στην περιοχή είναι και το εργοστάσιο χάλυβα, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι λεωφορεία μετέφεραν εκατοντάδες πρόσφυγες από το στρατηγικό λιμάνι στη Ρωσία αυτές τις μέρες.

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο, Ευτυχία Πενταράκη, επλήγη από έκρηξη δεκαώροφη πολυκατοικία στην ουκρανική πρωτεύουσα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

6.623 άνθρωποι κατάφεραν να φύγουν το Σάββατο 19/3 από τις πόλεις τους, μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, ανέφερε η Ουκρανία. Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι ανοίγουν επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να επιτραπεί η απομάκρυνση αμάχων από περιοχές στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

Και το πρωί της Κυριακής 20/3, ακούστηκαν αντιαεροπορικές σειρήνες στις κυριότερες πόλεις της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου, διεξάγοντας, όπως την αποκαλεί, «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της γειτονικής της χώρας και να εξαλείψει επικίνδυνους εθνικιστές.

Η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας κατήγγειλε ότι 56 ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν όταν ρωσικό τανκ άνοιξε πυρ προς γηροκομείο στην περιοχή Κρεμίνα του Λουγκάνσκ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι 15 επιζώντες, «απήχθησαν από τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη στο Svatove στο περιφερειακό γηριατρικό οικοτροφείο».

56 people were killed in Kreminna #Luhansk oblast – the occupiers shot from a tank home for the elderly. #Russians fired at it. Cynically and deliberately. They just adjusted the tank, put it in front of the house and started firing

[1/2] #WarCrimes #WarInUkraine #SaveUkraine

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 20, 2022