Ουκρανία: Βομβαρδίζονται αδιάκοπα κατοικημένες περιοχές – Πληροφορίες για επιζώντες στο θέατρο της Μαριούπολης

Δεν έχει τέλος η φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία, με τις εικόνες καταστροφής σε όλη τη χώρα να κάνουν τον γύρο του κόσμου: Ερείπια στις ισοπεδωμένες πόλεις, φλόγες και καπνοί ξεπηδούν από τα βομβαρδισμένα κτήρια. Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν αδιάκοπα κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται σε σκωτσέζικο ντους με δηλώσεις και διαρροές αλλά την τελευταία λέξη την είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αποκάλεσε τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου», διατύπωση που η Μόσχα χαρακτήρισε «ασυγχώρητη».

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρίσκεται συνεχώς το Κίεβο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου, που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, έπεσαν σε 16όροφη πολυκατοικία. Οι διασώστες απομάκρυναν 30 ενοίκους από το φλεγόμενο κτίριο.

Η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην ουκρανική πρωτεύουσα, Ευτυχία Πενταράκη, βρέθηκε εν μέσω βομβαρδισμών στην περιοχή Ποντίλ, έξω από το Κίεβο και κατέγραψε τη στιγμή των πυρών.

Μία ακόμη νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών έζησε και το Χάρκοβο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε αγορά, ενώ επλήγη και σχολείο της περιοχής.

Το Κίεβο προειδοποίησε εξάλλου χθες ότι επαπειλείται ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή της Χερσώνας, που έχουν κυριεύσει οι ρωσικές δυνάμεις. Η Λιουντμίλα Ντενισόβα, Επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ουκρανικής Βουλής, έκανε λόγο για ελλείψεις «φαρμάκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τροφίμων» στην περιοχή αυτή μέσω Telegram. Μίλησε επίσης για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, την ύδρευση και τη θέρμανση.

Καθημερινά οχυρώνεται και η Οδησσός, στα νότια Ουκρανία, καθώς υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενο ρωσικό χτύπημα. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Οδησσό, Αλεξία Καλαϊτζή, τόνισε ότι η αγορά συνεχίζει να έχει κόσμο, αλλά οι ελλείψεις είναι ήδη αισθητές. Στην πόλη αυτή βέβαια έχουν πάνω από 24 ώρες να ακουστούν σειρήνες, ενώ ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη με προορισμό την Οδησσό καταρρίφθηκαν, όπως επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους.

Στη Λβίβ, στη δυτική Ουκρανία, οι κάτοικοι ξύπνησαν για 7η συνεχόμενη ημέρα, από τους ήχους των σειρήνων. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ελβίρα Κρίθαρη μετέφερε το κλίμα στην περιοχή:

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, έχουν συλληφθεί αρκετοί τοπικοί πολιτικοί από τον ρωσικό στρατό. Χθες καταγγέλθηκε πως συνελήφθησαν ο δήμαρχος της πόλης Σκαντόβσκ, ο Αλεξάντερ Γιάκοβλεφ, και ο δημοτικός σύμβουλος Γιούρι Πάλιουχ. Πολίτες διαδήλωσαν μπροστά στο δημαρχείο απαιτώντας να αφεθούν ελεύθεροι. Ο κ. Γιάκοβλεφ, με βίντεο που δημοσιοποίησε μερικές ώρες αργότερα, διαβεβαίωσε πως είναι ελεύθερος και σώος και ότι οι Ρώσοι ήθελαν απλά να συζητήσουν μαζί του.

Χθες απελευθερώθηκε ο δήμαρχος της Μελιτόπολης που κρατούνταν σε ομηρία εδώ και μέρες από τη Ρωσία, καθώς φαίνεται να τον αντήλλαξαν με Ρώσους αιχμαλώτους. Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN ανέφερε ότι στην περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά) οργανώθηκε ανταλλαγή αιχμαλώτων, με κάθε έναν Ρώσο στρατιώτη να ανταλλάσσεται με έξι Ουκρανούς πολίτες.

Εν τω μεταξύ, τρία πλοία υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους στη Μαύρη Θάλασσα αφότου άρχισε η επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας την 24η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (16/3) η παναμαϊκή λιμενική αρχή. Το ένα από τα πλοία αυτά βυθίστηκε, τόνισε η παναμαϊκή λιμενική αρχή σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των πληρωμάτων των πλοίων που χτυπήθηκαν. Τα άλλα δύο πλοία συνεχίζουν να βρίσκονται στην περιοχή, έχοντας υποστεί ζημιές.

Δραματικές ώρες ζουν οι κάτοικοι στη Μαριούπολη μετά και τον βομβαρδισμό θεάτρου όπου είχαν βρει καταφύγιο 1200 άμαχοι με τη Μόσχα και Κίεβο να αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση. Υπάρχουν επιζώντες από τον βομβαρδισμό του ιστορικού θεάτρου λένε οι τοπικές Αρχές, καθώς το υπόγειο του τριώροφου κτιρίου όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι φαίνεται ότι άντεξε στην επίθεση.

“Στη Μαριούπολη, στην αποκλεισμένη Μαριούπολη, ρωσικό αεροσκάφος έριξε εσκεμμένα μεγάλης ισχύος σε θέατρο στο κέντρο της πόλης. Το κτίριο καταστράφηκε. Εκατοντάδες άνθρωποι κρύβονταν εκεί κατά τους βομβαρδισμούς. Πώς διαφέρει ο αποκλεισμός της Μαριούπολης από τον αποκλεισμό του Λένινγκραντ κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο;” διερωτάται ο Πρόεδρος της Ουκρανία, Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Σε άλλο, έντονα φορτισμένο μήνυμα προς τους Γερμανούς βουλευτές – μέλη του Μπούντεσταγκ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, απηύθυνε δραματική έκκληση για βοήθεια προς τη Γερμανία και τη Δύση.

Δορυφορικές φωτογραφίες, που είχαν ληφθεί λίγες ημέρες πριν από τον βομβαρδισμό, δείχνουν γραμμένες με λευκά γράμματα τη λέξη “παιδιά” στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο. Ενώ βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Ουκρανούς, δείχνει το θέατρο να είναι κατάμεστο με γυναίκες και παιδιά. Οι τοπικές Αρχές καταγγέλλουν ότι οι Ρώσοι βομβάρδισαν και δημοτική πισίνα, όπου επίσης είχαν καταφύγει γυναικόπαιδα.

Why Russians need Mariupol so much#Mariupol is the most important #Ukrainian port on the Sea of #Azov. In addition, by capturing the city, #Russia will receive a land corridor to the annexed #Crimea, which it has been dreaming of for a long time.

1/3 pic.twitter.com/G2h2RBCjEb

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022