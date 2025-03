Ο Τραμπ αναφέρει ότι είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι – «Είμαστε σε καλό δρόμο»

Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Τραμπ να σημειώνει πως είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι».

«Η συνομιλία διήρκησε περίπου μία ώρα και μεγάλο μέρος της, βασίστηκε στο τηλεφώνημα που έγινε χθες με τον Πρόεδρο Πούτιν προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία όσον αφορά τα αιτήματα και τις ανάγκες τους», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του και πρόσθεσε «Είμαστε σε καλό δρόμο».

«Θα ζητήσω από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Βαλτς να δώσουν μια ακριβή περιγραφή των σημείων που συζητήθηκαν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν 2,5 εβδομάδες μετά την επεισοδιακή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο και μια μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία περίπου 2 ωρών που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Update on President Trump’s call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine… https://t.co/InzNaF5cvY pic.twitter.com/Bz7IoRAiQY