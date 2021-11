Φον ντερ Λάιεν: Να διακοπούν οι πτήσεις προς χώρες όπου έχει εμφανιστεί η νέα παραλλαγή κορονοϊού

Πρέπει να διακοπούν οι αεροπορικές συνδέσεις με τις χώρες όπου έχει εντοπιστεί η νέα παραλλαγή του κορονοϊού έως ότου οι επιστήμονες έχουν καλύτερη κατανόηση αυτής της νέας μορφής του ιού, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προέβη στη δήλωση αυτή μετά τον εντοπισμό νέου στελέχους του κορονοϊού στη Νότια Αφρική, που προκάλεσε κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές.

«Είναι τώρα σημαντικό για όλους μας στην Ευρώπη να δράσουμε πολύ γρήγορα, αποφασιστικά και με ενότητα», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Κάλεσε τους πολίτες της Ε.Ε. να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 και να κάνουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε, επίσης, ότι οι συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις φαρμακευτικές εταιρείες προβλέπουν την ταχύτατη προσαρμογή των εμβολίων στα νέα στελέχη που εμφανίζονται.

Η εταιρεία BionΤech ανακοίνωσε ότι αναμένει να έχει περισσότερα δεδομένα για το νέο στέλεχος του κορονοϊού σε δύο εβδομάδες, ώστε να διαπιστώσει εάν το εμβόλιο που παρασκευάζει σε συνεργασία με τη Pfizer χρειάζεται τροποποίηση.

The news about the new COVID variant is very concerning.

I have talked to scientists and vaccine manufacturers today. They share the concern.

Please get vaccinated as soon as possible, if not done yet.

And follow the known rules to protect yourself. https://t.co/eSKPzr8J5Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021