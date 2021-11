Παραλλαγή Μποτσουάνα: Γράφημα αποκαλύπτει τη μεταδοτικότητά της – Πολύ μεγαλύτερη από Δ και Β (video)

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η μετάλλαξη Μποτσουάνα ανά τον κόσμο, καθώς φαίνεται πως είναι εξαιρετικά μεταδοτική.

Είναι χαρακτηριστική η ανάρτηση δημοσιογράφου των Financial Times. «Ας μην φρικάρουμε, αλλά αυτή η καινούργια παραλλαγή του κορωνοϊού φαίνεται τρομακτική», αναφέρει. Η Anne-Sylvaine Chassany συνοδεύει το tweet με ένα γράφημα, στο οποίο καταγράφεται η μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Μποτσουάνα.

Σε αυτήν φαίνεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των μεταλλάξεων Δέλτα και Βήτα.

Χρειάζονται 14 ημέρες για το ποσοστό επικράτησης της νέας παραλλαγής, όταν για την Δέλτα χρειάστηκαν 14 εβδομάδες.

The UK will place six southern African countries back on its red list of travel restrictions after a surge in cases of a heavily mutated coronavirus variant caused alarm among global health officials: https://t.co/q0I3k6x9ZK pic.twitter.com/diiblpNMsm

— Financial Times (@FinancialTimes) November 26, 2021