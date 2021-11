H παραλλαγή της Μποτσουάνα έφτασε στην Ευρώπη – Bρέθηκε θετικό κρούσμα στο Βέλγιο

Οι φόβοι των ειδικών δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Όπως έκανε γνωστό στον λογαριασμό του στο twitter o γνωστός ιολόγος Μαρκ Βαν Ρανστ στο Βέλγιο εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής της Μποτσουάνα.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).

