H ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ στη Γάζα μεταβάλλεται σε διελκυστίνδα διεθνών αντιπαραθέσεων

Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες, στην ήδη ανθρωπιστική καταστροφή που συμβαίνει στην Γάζα, από την απόφαση 13 δυτικών χωρών να αποχωρήσουν από το εκεί πρόγραμμα βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών UNRWA; Η σχετική απόφαση τους βασίστηκε σε στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ πως 13 υπάλληλοι της UNRWA (από τους 30.000 χιλ. συνολικά στην ευρύτερη περιοχή, εκ των οποίων 13.000 στη Γάζα) συνεργάστηκαν με την Χαμάς στα αιματηρά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

Το σοβαρό αυτό ζήτημα διερευνάται ήδη από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και οι εν λόγω υπάλληλοι απομακρύνθηκαν. Ωστόσο, οι προαναφερόμενες χώρες, που είναι από τους κύριους χρηματοδότες της UNRWA (μεταξύ των οποίων Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ελβετία, Αυστρία, αλλά όχι Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία και ΕΕ) προχώρησαν στην διακοπή χωρίς να αναμένουν το σχετικό πόρισμα, βασιζόμενες απλώς στις αποκαλύψεις του Ισραήλ. Οι εν λόγω αποφάσεις τους μάλιστα άρχισαν να λαμβάνονται λίγες μέρες μετά εκείνες του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ στη Χάγη για το τι πρέπει να γίνει με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Καλεσμένος για την ανάλυση του θέματος ήταν ο Σωτήρης Μουσούρης, ανώτερο διπλωματικό στέλεχος για 30 χρόνια στον ΟΗΕ, για ένα διάστημα Επικ. Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν.

Η UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) είναι η αρχαιότερη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας (1949), μια και ιδρύθηκε μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον ίδιο τον ΟΗΕ (1945), καθώς και η μεγαλύτερη σε μεγέθη, από την άποψη των ανθρώπων των οποίων καλύπτει τις ανάγκες (περίπου 5,9 εκατ, στη Γάζα, αλλά και τη Δ. Όχθη, την Ιορδανία, το Λίβανο και τη Συρία).

Η UNRWA χρησιμοποιεί σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές που δραστηριοποιείται περίπου 30.000 υπαλλήλους, για την παροχή εκπαιδευτικών, υγειονομικών, κοινωνικών, τεχνικών και μικροοικονομικών υπηρεσιών. Από αυτούς οι 13.000 λειτουργούσαν στη Γάζα, τουλάχιστον έως τις 7 Οκτωβρίου, ενώ η οργάνωση αναφέρει πως ακόμη και στις σημερινές συνθήκες περίπου 3.000 εξακολουθούν να προσέρχονται στα καθήκοντά τους. Εξ αυτών, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ δηλώνουν πως διαθέτουν στοιχεία για την άμεση συμμετοχή 13 ατόμων στην αιματηρή εισβολή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, ενώ αναφέρει επίσης πως εντόπισε συνολικά 190 συμπαθούντες ή έμμεσα εμπλεκόμενους. Αν και προς παρόν τα συμπεράσματα αυτά βασίζονται μόνον σε ισραηλινές πηγές και όχι στην έρευνα που ξεκίνησαν οι υπηρεσίες της UNWRA, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, δεδομένης της κατάστασης στη Γάζα και της φόρτισης που υπάρχει. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή θα πρόκειται για ένα μικρό αριθμό, σε σχέση με το πλήθος των εργαζόμενων στην υπηρεσία και των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται από ντόπιους. Κι αυτό συμβαίνει για λόγους πρακτικούς, μια και θα ήταν πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα δαπανηρό να βρεθεί διεθνές προσωπικό σε τέτοιους αριθμούς. Άλλωστε τα Ηνωμένα Έθνη, για τους ίδιους λόγους, ακολουθούν ανάλογη πρακτική με όλα τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουν ανά την Υφήλιο.

Η αντιπαράθεση πάντως του Ισραήλ με την UNWRA δεν είναι μόνον τωρινή υπόθεση. Μόνον τα τελευταία 20 χρόνια το Τελ Αβίβ έχει κατηγορήσει πολλάκις την οργάνωση πως παραβιάζει τα όρια και τους όρους της δράσης της. Ο δε πρωθυπουργός Νετανιάχου υπήρξε ξεκάθαρος σε συναντήσεις του με πρεσβευτές χωρών μελών των ΟΗΕ που συμβάλουν στην υπηρεσία. «Ο ρόλος της UNVWRA έχει τελειώσει. Στα σχολεία της διδάσκουν τα δόγματα της εξόντωσης του Ισραήλ, επαίνους στην τρομοκρατία, εξύμνηση της τρομοκρατίας» τους είπε. «Η υπηρεσία δεν θα έχει θέση στο νέο καθεστώς της Γάζας, όπου θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ και οργανώσεις αρωγής» ανέφερε.

Ωστόσο, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι εμπλοκή μικρού αριθμού υπαλλήλων της UNWRA με τη Χαμάς και πέραν των νομικών ζητημάτων, αλλά και των πολιτικών/γεωπολιτικών παιγνίων που στήθηκαν γύρω από το θέμα, μένοντας μόνον στο ανθρωπιστικό ζήτημα να αναφερθούν ορισμένα αδήριτα δεδομένα : η UNRWA αποτελεί τον κύριο φορέα προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους και ειδικά στη Γάζα, όπου το 80% του πληθυσμού εξαρτάται πλέον από αυτήν και περίπου 1 εκατ. άτομα χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις της για να στεγάζονται προσωρινώς και να διαβιώνουν υποτυπωδώς. Οι σχετικές δομές και λειτουργίες της είναι αδύνατον να υποκατασταθούν από άλλες υπηρεσίες και οργανώσεις σ ’αυτή την κλίμακα και σε σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα έως τα τέλη Φεβρουαρίου, όπου η αφαίρεση των κονδυλίων από τις προαναφερόμενες χώρες θα διακόψει αρκετές από τις δραστηριότητές της. Έτσι, κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μια εξέλιξη που μόνον περισσότερα θύματα και δεινά μπορεί να προσθέσει στους νεκρούς, τους τραυματίες και το κατεστραμμένο 1/3 των υποδομών της Λωρίδας. Και φυσικά μια τέτοια τροπή των πραγμάτων είναι απορίας άξιο σε τι μπορεί να συμβάλει στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για προσωρινή έστω διακοπή των μαχών, ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους, αλλά και στην αναζήτηση μιας διπλωματικής διευθέτησης κάποια στιγμή της μόνιμης σύγκρουσης.

