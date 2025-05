Βενεζουέλα: Συντριπτική νίκη Μαδούρο με την αντιπολίτευση απούσα και τον κόσμο να απέχει – Καταγγελίες για νοθεία

Εν μέσω μεγάλης έντασης, συλλήψεων και διεθών καταγγελιών το κυβερνών κόμμα του προέδρουΝικολάς Μαδούρο, το Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας (PSUV), πανηγυρίζει για τη συντριπτική νίκη στις βουλευτικές και περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή 25 Μαΐου, κερδίζοντας το 82,68% των ψήφων και 23 από τις 24 έδρες, σύμφωνα με το Εκλογικό Συμβούλιο (CNE). Η συμμετοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα El País ανήλθε μόλις στο 42,6%, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί το καθεστώς για εκλογική νοθεία και καταστολή.

