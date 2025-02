Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – Αντιπρόταση για τα ορυκτά ετοιμάζει η ΕΕ

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προτείνουν στο Κίεβο διμερή συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλεια της χώρας με αντάλλαγμα την συνδιαχείριση των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, μέσω ενός Επενδυτικού Ταμείου Ανασυγκρότησης», σύμφωνα με σχέδιο εγγράφου που αποκάλυψε σε σημερινό δημοσίευμα το Euronews και φέρεται να επιβεβαιώνει πηγή με γνώση της πρότασης. Πληροφορία που μένει να επιβεβαιωθεί εν μέσω έντονων διεργασιών στο διπλωματικό προσκήνιο και παρασκήνιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες μέρες και πριν από μια πιθανή συνάντηση κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Βλαντίμιρ Πούτιν και ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζουν αντιπρόταση για την εκμετάλλευση των ουκρανικών σπάνιων γαιών και μεταλλευμάτων.

Η διμερής συμφωνία και η συμφωνία για το σχετικό ταμείο, όπως αναφέρει το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό δίκτυο Εuronews «θα αποτελέσουν αναπόσπαστα στοιχεία της αρχιτεκτονικής των διμερών και πολυμερών συμφωνιών, καθώς και συγκεκριμένα βήματα για την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης», σύμφωνα με το έγγραφο που επικαλείται.

Το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν 100% τον έλεγχο των οικονομικών του ταμείου και θα το συνδιαχειρίζονται από κοινού με την Ουκρανία “για να προωθήσουν την οικονομική αξία που συνδέεται με τους πόρους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ορυκτών πόρων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και των υποδομών και των λιμένων, μέχρις ότου το ταμείο καταστεί πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο”.

Το ταμείο θα λειτουργεί κατά την περίοδο της ανασυγκρότησης της χώρας και μέχρι την επιστροφή του ΑΕΠ της Ουκρανίας στο επίπεδο του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο.

Η συνεισφορά της ουκρανικής κυβέρνησης στο ταμείο θα φτάνει στο 50% και από το ποσοστό θα αφαιρούνται τα λειτουργικά έξοδα. Προβλέπεται επίσης αύξηση της συνεισφοράς στο 66% σε περίπτωση επιστροφής εδαφών που κατέχονται σήμερα από την Ρωσία.

Οι συνεισφορές της Ουκρανίας στο ταμείο θα συνεχιστούν “έως ότου φτάσουν το ποσό των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων” σύμφωνα με το έγγραφο.

Η συμφωνία για το ταμείο «θα προβλέπει ξεχωριστά ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα συνεισφέρει επιπλέον στο ταμείο ένα ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού που οι ΗΠΑ παρέχουν στην Ουκρανία μετά την ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας«, αναφέρει το έγγραφο.

«Για τον σκοπό αυτό, οι [ΗΠΑ] προτίθενται να παράσχουν μια μακροπρόθεσμη οικονομική δέσμευση για την ανάπτυξη μιας σταθερής και οικονομικά ευημερούσας Ουκρανίας”» αναφέρει το έγγραφο.

Το σχέδιο εγγράφου που αποκάλυψε το Euronews έχει ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2025, αλλά η πηγή ανέφερε ότι σκοπός ήταν να εγκριθεί το έγγραφο αυτή την Τετάρτη (26 Φεβρουαρίου), «χωρίς διαφοροποιήσεις». Ούτε η κυβέρνηση της Ουκρανίας ούτε των ΗΠΑ απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό του σχεδίου συμφωνίας κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

Οι σχέσεις μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν ψυχρανθεί από τότε που ο επανεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άρχισε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου απευθείας με τις ρωσικές αρχές, παραγκωνίζοντας τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αναφερόμενος σε αυτόν ως «δικτάτορα» την περασμένη εβδομάδα.

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Στάμερ και ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, υπερασπίστηκαν τον Ζελένσκι, μετά τα σχόλια Τραμπ.

Την ίδια ώρα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου ζητώντας άμεση υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Βρετανό πρωθυπουργό που αναμένεται να φτάσει την Πέμπτη στη Ουάσινγκτον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια απρόσμενη εξέλιξη, προσέφερε τη δική της συμφωνία για τις σπάνιες γαίες στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή που ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ήταν κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας με το Κίεβο για τα δικαιώματα στους τεράστιους φυσικούς του πόρους.

