Ουκρανία, Ευρώπη και σπάνιες γαίες στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Μακρόν: Οι χειρονομίες που συζητήθηκαν

Εν μέσω έντονων διεργασιών στο διπλωματικό προσκήνιο και παρασκήνιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρώπη, ο Εμανουέλ Μακρόν πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε άμεση υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Βρετανό πρωθυπουργό που αναμένεται να φτάσει την Πέμπτη στη Ουάσιγκτον, ενώ ο Τραμπ επανέλαβε οτι θα είχε αποφύγει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η γαλλική πλευρά εκτιμά ότι ο αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί την εξεύρεση λύσης το ταχύτερο δυνατό, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό που για την Γαλλία προέχει είναι η δημιουργία των συνθηκών για την επίτευξη μόνιμης και σταθερής ειρήνης. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι, κατά την άποψή της γαλλικής διπλωματίας, η συνέχιση της συνεργασίας ΗΠΑ – Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας. Επί του ζητήματος αυτού ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπήρξε ιδιαίτερα ομιλητικός χθες στην Ουάσιγκτον.

Τα νεότερα στοιχεία, που προέκυψαν από την χθεσινή συνάντηση, είναι οι αναφορές του προέδρου Τραμπ ότι ο ίδιος προτίθεται να συναντηθεί, ίσως και την προσεχή εβδομάδα, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν – όπως του είπε – την εγκατάσταση ειρηνευτικής ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας σε περίπτωση συμφωνίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που κάθε άλλο παρά αποκλείει την συμμετοχή της Γαλλίας στην εν λόγω δύναμη, υπογράμμισε ότι για να είναι ισχυρή και αξιόπιστη η παρουσία της θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η αλληλεγγύη των ΗΠΑ έναντι της Ευρώπης. Σε συνέντευξή του σε αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την επίτευξη – προηγούμενως – εκεχειρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι από το αν και κατά πόσο θα τηρηθεί αυτή η εκεχειρία θα κριθεί και η σοβαρότητα της Μόσχας.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΕΡΤNews στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη, φάνηκε ότι είναι προχωρημένες και θετικές οι συνομιλίες και με τη Ρωσία για τη λήξη του πολέμου και με την Ουκρανία επίσης για τη λήξη του πολέμου και τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, θέματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Σε ό,τι αφορά την συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, η γαλλική πλευρά δηλώνει ικανοποιημένη στο βαθμό που με τον τρόπο αυτό εισέρχεται η Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που αφορούν το μέλλον της. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να συνδέσει την συνάντηση με το ζήτημα της αποζημίωσης της χώρας του μέσω συμφωνίας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, προβάλλοντας ωστόσο χρηματικά ποσά το ύψος των οποίων δεν έδειξε να συμμερίζεται ο πρόεδρος Μακρόν.

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος Πούτιν δήλωνε ότι δεν είναι αντίθετος στην επίτευξη συμφωνιών για συνεκμετάλλευση του ουκρανικού ορυκτού πλούτου από ρωσικές και αμερικανικές επιχειρήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως όλα δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις του σε δύο ταμπλό, ένα με την Ρωσία και ένα με την Ουκρανία.

Η γλώσσα του σώματος…

Μακρόν και Τραμπ έχουν μακρά ιστορία δημόσιων εκδηλώσεων αγάπης που χρονολογούνται από την πρώτη θητεία του Τραμπ στην εξουσία. Αλλά καθώς συναντήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, οι εντάσεις σχετικά με την ξαφνική στροφή του Τραμπ προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία βγήκαν στην επιφάνεια, ακόμη και αν ο Μακρόν προσπάθησε να τις μετριάσει με μια χειρονομία.

Ο Γάλλος πρόεδρος διέκοψε τον 78χρονο ομόλογό του όταν ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Ευρώπη απλώς δάνειζε χρήματα στην Ουκρανία και θα τα έπαιρνε πίσω. «Όχι, στην πραγματικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς», είπε ο Μακρόν, αγγίζοντας το χέρι του Αμερικανού ομολόγου του για να τον σταματήσει στη μέση της πρότασης, “πληρώσαμε το 60% της συνολικής προσπάθειας και ήταν -όπως και οι ΗΠΑ- δάνεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις”. Ο Τραμπ χαμογέλασε και είπε μετά την ομιλία του Μακρόν: «Αν το πιστεύετε αυτό, δεν έχω πρόβλημα».

Macron just grabbed Trump’s arm and fact-checked him to his face in real time.



More of this please. pic.twitter.com/IIUhaHXmkY — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) February 24, 2025

«Είναι έξυπνος πελάτης», είπε ο Τραμπ, χτυπώντας τον Μακρόν στοργικά στο μπράτσο, αφού διηγήθηκε μια ιστορία για μια συνάντηση στο Παρίσι, όταν ανακάλυψε ότι αυτά που έλεγε ο Γάλλος ηγέτης στη μητρική του γλώσσα για μια εμπορική συμφωνία δεν ήταν αυτά που του είχε πει. Ο Μακρόν απάντησε πιάνοντας το χέρι του Τραμπ και γέλασαν μαζί, με τον 47χρονο μάλιστα να φαίνεται να σκουπίζει ένα δάκρυ από την άκρη του ματιού του.

[ 🇫🇷 FRANCE | 🇺🇸 ÉTATS-UNIS ]



💬 Sondage : que pensez-vous de la connexion Emmanuel Macron x Donald Trump ?



pic.twitter.com/cUHumwToCL — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 24, 2025

Κατά την είσοδό τους στη Δυτική Πτέρυγα, μοιράστηκαν μια αγκαλιά και άλλη μια χειραψία. Στη συνέχεια, στην κοινή τους συνέντευξη Τύπου, διέκοψαν μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις τους για να μοιραστούν άλλη μια χειραψία και ένα χαμόγελο, προτού σκορπίσει ο ένας στον άλλον φιλοφρονήσεις. Ο Μακρόν χαιρέτισε τη «φιλία τους από την πρώτη θητεία Τραμπ», ενώ ο Τραμπ επαινούσε τον Γάλλο για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου από τη φωτιά καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων. «Πείτε γεια στην όμορφη σύζυγό σας», είπε ο Τραμπ στο τέλος της συνέντευξης Τύπου.

Η διεθνής διπλωματία είναι πάντα βαριά με συμβολισμούς, αλλά ο Μακρόν και ο Τραμπ ήταν πάντα ασυνήθιστα κραυγαλέοι στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος ως παιχνίδι εξουσίας. Από την πρώτη τους συνάντηση, ο Μακρόν φάνηκε πρόθυμος να αντισταθεί στη συνήθεια του Τραμπ να χρησιμοποιεί αυταρχικές χειραψίες για να θέτει άλλους παγκόσμιους ηγέτες -κυριολεκτικά και μεταφορικά- εκτός ισορροπίας.

LMAOOO, look at President Macron prying trump's tiny little mitt off of his knee.



WTF is even happening here?pic.twitter.com/8WoPK2GhPN — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) February 24, 2025

Διαβάστε ακόμα:

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος