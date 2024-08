Nαυάγιο στη Σικελία: Βρέθηκαν τα πτώματα του Μάικ Λιντς και της κόρης του – Εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις από τους έξι αγνοούμενους

Την ταυτότητα των δύο θυμάτων που εντοπίστηκαν στο ναυάγιο του ιστιοφόρου στη Σικελία ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για τον πολυεκατομμυριούχο Βρετανό επιχειρηματία Μάικ Λιντς και τη 18χρονη κόρη του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων αγνοουμένων συνεχίζονται, με πολλές δυσκολίες στην πρόσβαση στο κότερο από τους δύτες, εφόσον οι χώροι είναι στενοί και γεμάτοι συντρίμμια και έπιπλα.

Το σκάφος Bayesian, ιδιοκτησίας της συζύγου του Λιντς, μετέφερε 22 επιβάτες και πλήρωμα και ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πορτιτσέλο, κοντά στο Παλέρμο, όταν ανατράπηκε και βυθίστηκε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Italian authorities open investigation into whether hatches left open by crew members on the $39 million luxury superyacht caused it to sink.#Bayesian #MikeLynch pic.twitter.com/D5qUORmXjR