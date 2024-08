Nαυάγιο στη Σικελία: Δύο πτώματα εντοπίστηκαν μέσα στη θαλαμηγό του μεγιστάνα Μάικ Λιντς που βυθίστηκε στο Πορτιτσέλο

Δύτες που ερευνούν τη βυθισμένη, πολυτελή θαλαμηγό του Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς εντόπισαν τα πτώματα των δύο από τους έξι επιβάτες που αγνοούνται, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το σκάφος, ιδιοκτησίας της συζύγου του Λιντς, μετέφερε 22 επιβάτες και πλήρωμα και ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πορτιτσέλο, κοντά στο Παλέρμο, όταν ανατράπηκε και βυθίστηκε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι διασώστες δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν τα ονόματα των δύο ανθρώπων που εντοπίστηκαν νεκροί στο ναυάγιο. Ο σεφ της θαλαμηγού, ο Ρικάλντο Τόμας είχε βρεθεί νεκρός λίγες ώρες μετά τη βύθιση του Bayesian.

Η πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters είπε ότι το ένα πτώμα που βρέθηκε σήμερα ανήκει σε έναν μεγαλόσωμο άνδρα.

Οι διασώστες αναζητούν έξι αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων είναι ο ίδιος ο Λιντς, η 18χρονη κόρη του και ο Τζόναθαν Μπλούμερ, υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας Morgan Stanley.

