Βρετανία: Ο συγκατηγορούμενος του Μάικ Λιντς στη δίκη του για απάτη πέθανε δύο μέρες μετά την παράσυρσή του από όχημα

Την ώρα που η αγωνία για την τύχη του Μάικ Λιντς, του επονομαζόμενου «Βρετανού Μπιλ Γκέιτς», ο οποίος αγνοείται μετά από το ναυάγιο της θαλαμηγού του στο Παλέρμο αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι ο Στίβεν Τσάμπερλεν, συγκατηγορούμενος του Μάικ Λιντς στη δίκη που έγινε στις ΗΠΑ για την πώληση της εταιρείας λογισμικού Autonomy στη Hewlett-Packard, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα το Σάββατο. Το θάνατο του Τσάμπερλεν, δύο ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη του Λιντς, στα ανοιχτά της Σικελίας, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο δικηγόρος του

Stephen Chamberlain, Mike Lynch’s co-defendant and former Autonomy executive, was hit by a car and killed while out running in Cambridgeshire on Saturday.



Chamberlain was acquitted in the US alongside Lynch two months ago



Statement from his lawyer Gary Lincenberg: pic.twitter.com/vW349TFDSF