Νέο ρεκόρ κατέγραψε η μέση θερμοκρασία στη Μεσόγειο — Άγγιξε τους 28,9 °C

Η κλιματική αλλαγή δείχνει πια το σκληρό αποτύπωμά της σε θάλασσα και στεριά. Σύμφωνα με το βασικό κέντρο θαλασσίων ερευνών της Ισπανίας η μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της Μεσογείου στα μέσα Αυγούστου κατέγραψε νέο ρεκόρ φθάνοντας τους 28,9°C και ξεπερνώντας το ρεκόρ του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με το climatebook.gr οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου. Η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας σε αυτές τις περιοχές κυμαίνεται από 29°C – 31°C, ενώ οι αποκλίσεις από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ξεπερνούν τοπικά τους 5°C στην Αδριατική θάλασσα και τους 2-4°C στα νοτιοανατολικά. Επιπλέον, υψηλές τιμές της θερμοκρασίας της θάλασσας παρατηρούνται και στο Ιόνιο πέλαγος με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά και τους 29°C.

