Λευκορωσία: Γιαπωνέζος «κατάσκοπος» καταδικάστηκε σε κάθειρξη επτά ετών – Γιατί κατηγορείται

Η Λευκορωσία καταδίκασε έναν άνδρα, τον οποίο παρουσίασε ως έναν Γιαπωνέζο «κατάσκοπο», σε κάθειρξη επτά ετών, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων αυτής της χώρας συμμάχου της Ρωσίας.

«Ο Νακανίσι Μασατόσι καταδικάστηκε σε κάθειρξη επτά ετών σε μια σωφρονιστική αποικία υψίστης ασφαλείας», ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων Belta, επικαλούμενο το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

🇯🇵 Japanese citizen Nakanishi Masatoshi has been sentenced to 7 years in prison for "espionage" in Belarus.



The regime's prosecutors claim he "gathered intelligence" for years while he worked as a university teacher.



Nakanishi is a political prisoner. He must be free. pic.twitter.com/y76Z9qmTB8