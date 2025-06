Κλίντον: Ο Νετανιάχου θέλει πόλεμο με το Ιράν για να μείνει στην εξουσία

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον (Bill Clinton), άσκησε έντονη κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό δηλώνοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει εδώ και χρόνια σύγκρουση με το Ιράν ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία.

«Ο Νετανιάχου θέλει εδώ και καιρό να πολεμήσει με το Ιράν, επειδή έτσι μπορεί να παραμείνει στην εξουσία για πάντα. Έχει ήδη κυβερνήσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 20 ετών», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στην εκπομπή “The Daily Show”.

"We don't have to have all this outright, constant killing of civilians who can't defend themselves." Former President @BillClinton asks for peace amidst the escalating conflict between Israel and Iran pic.twitter.com/4FWkA10DvA