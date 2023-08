ΗΠΑ: Σπάνια καμηλοπάρδαλη χωρίς κηλίδες γεννήθηκε σε αμερικανικό ζωολογικό κήπο

Αν και είναι ακόμη μωρό, ήδη έχει γίνει σταρ. Μια μονόχρωμη καμηλοπάρδαλη, χωρίς ούτε μία από τις χαρακτηριστικές κηλίδες που έχουν τα ζώα του είδους της, γεννήθηκε σε αμερικανικό ζωολογικό κήπο, ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, οι αρχές του κήπου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πολύ σπάνιο γεγονός.

«Μια καμηλοπάρδαλη χωρίς κηλίδες είναι κάτι το πολύ σπάνιο», δήλωσε στο AFP ο Ντέιβιντ Μπράιτ, διευθυντής του Brights Zοο, στο Τενεσί, στις νότιες ΗΠΑ. Από το 1972 στο Τόκιο έχει να καταγραφεί η γέννηση καμηλοπάρδαλης χωρίς κηλίδες στο δέρμα της, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το μωρό, ύψους 1,80 μ. και με καφέ τρίχωμα, γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου. Έκτοτε η θηλυκή αυτή μικρή καμηλοπάρδαλη που δεν μοιάζει με τις άλλες “μεγαλώνει με τις φροντίδες της μητέρας της και του εξειδικευμένου προσωπικού του ζωολογικού κήπου”, διευκρινίζεται από τις αρχές του κήπου σε ανακοίνωση.

Οι κηλίδες που έχουν οι καμηλοπαρδάλεις χρησιμεύουν κυρίως για να κρύβονται. Ωστόσο το αντίθετο συμβαίνει με την σπάνια αυτή καμηλοπάρδαλη, καθώς έχει συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας από όλον τον κόσμο.

