Τετραμερής ευρωπαϊκού νότου – Κ. Μητσοτάκης: Νάρκη στην ευρωπαϊκή ιδέα η ενεργειακή κρίση – Απαιτείται κοινή δράση

Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στη δραματική αύξηση των τιμών ενέργειας, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετραμερή διάσκεψη με τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.

«Δυστυχώς συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της ασθένειας μου με κορονοϊό και στερήθηκα την εξαιρετική φιλοξενία του Μάριο Ντράγκι», είπε διαδικτυακά ο πρωθυπουργός και τόνισε:

Ως συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι οι εξωφρενικές ανατιμήσεις στο κόστος της ενέργειας. Κοινή μας πεποίθηση είναι ότι η αντιμετώπιση τέτοιας πρόκλησης ειδικά για τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα απαιτεί και κοινή ευρωπαϊκή απάντηση με δράσεις που θα προφυλάσουν τις κοινωνίες μας μέχρι τον τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση των αγορών.

Οταν αυξάνονται 5-6 φορές οι τιμές των καυσίμων, κανένας εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να τις καλύψει και συμφωνούμε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει εθνικά».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις χθεσινές εξαγγελίες μέτρων 1,1 δισ. ευρώ, και επανέλαβε ότι οι εθνικές πρωτοβουλίες δεν αρκούν, «γι αυτό μιλάμε για εναρμονισμένες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις έναντι κερδοσκοπικών δράσεων».

‘Ολοι πιστεύουμε στις ελευθερες αγορές αλλά όταν γίνονται έρμαια των κερδοσκόπων απαιτούνται ρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προειδοποίησε:

«Νάρκη στην ευρωπαϊκή ιδέα, η ενεργειακή κρίση μπορεί να ξυπνήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού στην ήπειρό μας. Εμείς στην Ελλάδα πληρώσαμε βαρύ τίμημα την προηγούμενη δεκαετία. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στις διασυνδέσεις, να επενδύσουμε στις διασυνδέσεις μας με την Αφρικανική Ήπειρο. Συμφωνήσαμε το κείμενο που θα εγκρίνουμε. Τα γεγονότα στην Ουκρανία υπογραμμίζουν την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας στην Ευρώπη, την αύξηση των στρατιωτικών μας δαπανών και πως αυτές θα αντιμετωπιστούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς είναι σαφές πως θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό μας».

Τα γεγονότα στην Ουκρανία αποδεικνύουν την ανάγκη ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, ενώ θα μας απασχολήσει και η αύξηση των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια εξέφρασε αποτροπιασμό για τις εξελίξεις στη Μαριούπολη και τόνισε: «Θέλω, επίσης, να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και δη στην Μαριούπολη, που έχει καταστεί σύμβολο αντίστασης. Γνωρίζετε το έντονο ενδιαφέρον μας, καθώς εκεί διαβιούν περισσότεροι από 100.000 Ουκρανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής. Η Ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει μετά το τέλος των εχθροπραξιών την ανακατασκευή του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, που βομβαρδίστηκε, ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης».

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022