ΟΗΕ – Συμβούλιο Ασφαλείας: ‘Εκτακτη συνεδρίαση για τα «εγκλήματα πολέμου»

Με την ένταση «στα άκρα» καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία αξιώνουν την «αναστολή» της συμμετοχής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη ενώ η Μόσχα απειλεί με αντίμετρα για τις απελάσεις Ρώσων διπλωματών από την Ευρώπη, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας όπου η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος. Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος φέρεται χθες να πήγε στην πόλη Μπούκα κατηγορώντας τη Ρωσία για «γενοκτονία που επιβάλλει πιο τολμηρές κυρώσεις προς τη Ρωσία».

«Η Ρωσία δεν έχει καμία θέση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών», επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα ο οποίος φέρεται να είχε συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για τη σφαγή στην Μπούκα.

«Τόνισα ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς του ΟΗΕ για να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία και για να λογοδοτήσουν οι ρώσοι εγκληματίες πολέμου», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

Ηνωμένες Πολιτίες και Βρετανία θα θέσουν το θέμα της «αναστολής» της συμμετοχής της Ρωσίας πιέζοντας να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία στον ΟΗΕ εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβειρα, Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Υπέρ της αμερικανικής πρωτοβουλίας τάχθηκε το Λονδίνο, με την επικεφαλής της διπλωματίας Λιζ Τρας να αναφέρει μέσω Twitter ότι η Ρωσία «δεν μπορεί να παραμένει μέλος» του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά τα στοιχεία για «εγκλήματα πολέμου» και «ομαδικούς τάφους».

Ερωτηθείς για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με την πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον και του Λονδίνου, ο εκπρόσωπός του απάντησε ότι «εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν», προσθέτοντας ότι το «ανησυχητικό» είναι «το προηγούμενο που θα δημιουργούσε μια τέτοια ενέργεια».

Μόσχα: Η προσπάθεια αποκλεισμού της Ρωσίας δεν βοηθά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια χαρακτήρισε «απίστευτη» την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Βρετανίας και τόνισε ότι η συνεχιζόμενη προσπάθεια αποκλεισμού της Μόσχας «ούτε θα διευκολύνει ούτε θα ενθαρρύνει ούτε θα βοηθήσει» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας.

Το Κίεβο και δυτικές χώρες ερίζουν ότι ο ρωσικός στρατός διέπραξε σωρεία εγκλημάτων πολέμου στην περιφέρεια του Κιέβου, κάτι που η ρωσική κυβέρνηση διαψεύδει μιλώντας για «σκηνοθετημένη προβοκάτσια».

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο Βασίλι Νεμπένζια, περιέγραψε ως «σκηνοθετημένη πρόκληση» τις ωμότητες στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, όπου το Κίεβο κατηγορεί τα ρωσικά στρατεύματα ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου με θύματα αμάχους.

Η Ρωσία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ χθες, όμως η Βρετανία, που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ τον Απρίλιο, απέρριψε το αίτημα αντιτείτοντας πως είναι σήμερα Τρίτη προγραμματισμένη συνεδρίαση αφιερωμένη στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, η Γαλλία έκανε γνωστό ότι θα απελαθούν άλλοι 35 Ρώσοι διπλωμάτες εξαιτίας των ενεργειών της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ η Γερμανία προειδοποίησε πως θα απελάσει με τη σειρά της «μεγάλο αριθμό» ρώσων διπλωματών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε ήδη τον Βλαντιμίρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου», σχεδιάζοντας να επιβάλλει πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία.

Φωτογραφίες από τους δορυφόρους της αμερικανικής εταιρείας Maxar, δόθηκαν στη δημοσιότητα και η εφημερίδα New York Times υποστηρίζει ότι ακριβώς η ίδια φρικτή κατάσταση με τα άταφα πτώματα απεικονίζεται από τις 11 Μαρτίου όταν οι Ρώσοι κατέλαβαν την πόλη Μπούκα που σημαίνει ότι το έγκλημα διαπράχθηκε πριν οι ρωσικές δυνάμεις εγκαταλείψουν την πόλη.

Maxar Technologies shared with the NYT satellite images from Bucha that refute numerous Russian claims.

The bodies of innocently murdered civilians began to appear on the streets of Bucha on March 11, when the city was under Russian occupation.#BuchaMassacre #War #SaveUkraine pic.twitter.com/b2imKzmP6P

— Asya (@Asiukha) April 4, 2022