Εφιάλτης χωρίς τέλος στο Τέξας: Παιδιά κάτω των 8 ετών στους πενήντα νεκρούς – Επιπλέον 29 αγνοούμενοι

Σε ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσονται οι πλημμύρες στο Τέξας των ΗΠΑ, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 50, ανάμεσα του 15 παιδιά, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό. Ο τελικός απολογισμός αναμένεται ακόμη χειρότερος, προειδοποίησαν οι αρχές, 36 ώρες από τις σαρωτικές πλημμύρες.

Ακόμη 29 άτομα, αγνοούνται στις όχθες του ποταμού Γκουαντελούπε όπου βρίσκονταν κατασκηνώσεις με 750 παιδιά.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Οι δραματικές εκκλήσεις γονέων που αναζητούν ακόμη τα παιδιά τους ενισχύουν το χειρότερο σενάριο για τελικό απολογισμό άνω των 80 νεκρών ενώ οι αρχές του Τέξας ανακοίνωσαν ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν «μέχρι να βρεθεί και ο τελευταίος αγνοούμενος».

Αναφορές για περισσότερα θύματα έρχονται από την κομητεία Τράβις, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

#HuntTexasFlood Most of my childhood has been washed away. This video does not even capture how devastating this event was. Our family ranch gates sit 30 feet above the road (you turn and go up to the gate) and the road is even 25 feet above the river level and IT ALL WENT… pic.twitter.com/X7WRrQnB0S — JovanHuttonPulitzer™ אני לא סובל אידיוטים! (@JovanHPulitzer) July 5, 2025

Οι μετεωρολόγοι ανακοίνωσαν ότι η στάθμη του ποταμού, ανέβηκε 8 μέτρα μέσα σε 45 λεπτά ενώ δέχονται επικρίσεις ότι ευθύνονται για τον εφιάλτη, ανήμερα του εορτασμού της «Ημέρας Ανεξαρτησίας», της εθνικής επετείου στις ΗΠΑ.

Σπίτια παρασύρονταν μέσα στη νύχτα από τις καταιγιστικές πλημμύρες ενώ «σαφής προειδοποίηση κινδύνου εκδόθηκε τα ξημερώματα», καταγγέλλουν πλημμυροπαθείς.

🚨🇺🇸 TEXAS HOME SWEPT AWAY – WITH PEOPLE STILL INSIDE



In Kerrville, rising floodwaters ripped a house off its foundation… with people still trapped inside.



The storm slammed harder than any forecast.

Water rose 22 feet in minutes. Whole structures vanished downstream.… https://t.co/nsYfBk0qMF pic.twitter.com/DOQ0MpK98D — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 5, 2025

«Δεν είχαν προειδοποίηση για εκκένωση κατασκηνώσεων»

Κορίτσι 13 ετών που διασώθηκε με ελικόπτερο δήλωσε ότι οι νεότεροι κατασκηνωτές στο χριστιανικό θερινό καταφύγιο κοριτσιών Camp Mystic ήταν στις καμπίνες «πιο κοντά στην όχθη του ποταμού» και αυτές ήταν οι πρώτες που πλημμύρισαν. Οι απόκοσμες εικόνες των κοιτώνων στους καταυλισμούς που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες, έρχονται την ώρα που γονείς καλούνται να αναγνωρίσουν τα παιδιά που βρέθηκαν νεκρά.

«Κανείς δεν ήξερε ότι ερχόταν αυτό το είδος πλημμύρας»

Με αυτή τη δήλωση ο δικαστής της κομητείας Κερ, Ρομπ Κέλι, ενισχύει τις καταγγελίες ότι δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση. Μόνο στις 05:34, της Παρασκευής ανακοινώθηκε ότι «οι κάτοικοι και οι κατασκηνωτές θα πρέπει να αναζητήσουν ψηλότερα εδάφη γιατί κινδυνεύουν από ξαφνικές πλημμύρες», ανέφεραν πληγέντες.

«Τα αυτοματοποιημένα βροχόμετρα υποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο και θανατηφόρο κύμα πλημμύρας κινείται κατά μήκος του ποταμού. Ξαφνικές πλημμύρες συμβαίνουν ήδη», ήταν το επίμαχο μήνυμα της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

I don’t even know what to write.



My heart is breaking for everyone in the Texas Hill Country.



I remember watching the helicopters searching for survivors all day and night after Hurricane Helene.



I am praying for a miracle for those that are still missing. pic.twitter.com/RlS0UfB3Tq — Matt Van Swol (@matt_vanswol) July 5, 2025

Η οργή κορυφώνεται καθώς μεταξύ των αγνοουμένων είναι μητέρα μαζί με το μωρό της.

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out.

It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes.

I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa — Clyp Keeper (@DGrayTexas45) July 6, 2025

Ο έφηβος Λέο, από το νοσοκομείο που αναρρώνει δήλωσε ότι ο μόνος λόγος που επέζησε ήταν επειδή παγιδεύτηκε σε συρματοπλέγματα, τα οποία τον εμπόδισαν να παρασυρθεί.

Θρήνος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Απελπισμένοι γονείς από το Camp Mystic χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας νέα για τα παιδιά τους. Μια ομάδα στο Facebook, η Kerrville Breaking News, μετατράπηκε σε σελίδα αγνοουμένων.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.



Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6 — ꜱǫʏʟᴀʀᴋ (@Kralyqs) July 5, 2025

Μερικοί γονείς έχουν έκτοτε ενημερώσει ότι τα αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς τους δεν επέζησαν.

Ο δήμαρχος του Κέρβιλ και ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ζητούν από την κοινότητα να θρηνήσει ενωμένη, ενώ ήδη επιβλήθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζητήθηκε υποστήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Διακοπές ρεύματος έχουν πλήξει 15.070 άτομα σε όλη την πολιτεία του Τέξας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα PowerOutage.us.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, 625 από αυτά τα περιστατικά έχουν αναφερθεί στην κομητεία Κερ, όπου οι ξαφνικές πλημμύρες ήταν οι πιο έντονες. Άλλα 5.118 βρίσκονται στην κομητεία Κόμαλ, όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για ξαφνικές πλημμύρες.

«Η Μελάνια κι εγώ προσευχόμαστε για όλες τις οικογένειες που επηρεάστηκαν» από αυτή την φρικτή τραγωδία. Οι πρώτοι γενναίοι διασώστες μας, βρίσκονται επί τόπου, κάνουν το καλύτερο», αναφέρεται σε ανάρτηση του αμερικανού προέδρου στο Truth Social.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS πλημμύρεςΤέξας