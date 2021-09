Το στίγμα της Ελλάδας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – Τι θα περιλαμβάνει η ομιλία Μητσοτάκη

Στις 4 ώρα Ν. Υόρκης δηλαδή στις 23.00 ώρα Ελλάδας, ξεκινά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αναμένεται να δοθεί στίγμα για τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και για τη στάση της Ελλάδας στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι το προσφυγικό και το περιβάλλον.

Το διάγραμματωνελληνικών θέσεων με γνώμονα την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο έδωσε ήδη ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στονοποίο και εξέθεσε τις τουρκικές προκλήσεις.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, θα πραγματοποιηθεί τελικά στη Νέα Υόρκη, στη μία το μεσημέρι τοπική ώρα, δηλαδή στις οκτώ το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Αν και αργά το βράδυ της Πέμπτης, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την ακύρωση της συνάντησης, τα δεδομένα φαίνεται ότι άλλαξαν μετά την ανακοίνωση του αρχιεπισκόπου, με την οποία εξέφραζε τη λύπη του για την «οδύνη» που προκάλεσε.

«Λυπάμαι ειλικρινά για την οδύνη που άθελά μου προκάλεσα σε Κύπριους και Ελληνοαμερικανούς αδελφούς μου, ιδιαίτερα στο αγαπημένο μου ποίμνιο» ανέφερε ο κ. Ελπιδοφόρος στην ανακοίνωσή του και δήλωνε ότι ως Κωνσταντινουπολίτης γνωρίζει τι σημαίνει ξεριζωμός και προσφυγιά.

«Το να είσαι στην ίδια εκδήλωση με τον αρχηγό ενός κράτους που δεν αναγνωρίζεται, θα μπορούσε να αποφευχθεί», δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου κατά τα εγκαίνια του λεγόμενου «Σπιτιού της Τουρκίας», ουρανοξύστη 36 ορόφων που εγκαινίασε ο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

«Είναι απολύτως λήξαν το θέμα για την κυβέρνηση μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν και νομίζω ότι θα υπάρξει συνάντηση με τον Μητσοτάκη», επισήμανε ο κ. Οικονόμου.

Ισχυρή τοποθέτηση για το Κυπριακό ενόψει της Τριμερούς της Δευτέρας

Νωρίτερα, σαφή μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις συναντήσεις του με αμερικανο-εβραϊκές οργανώσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην προοπτική εμβάθυνσης του σχήματος στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.

Τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία ότι η Ελλάδα είναι σταθερά υπέρμαχος της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο ‘Ελληνας πρωθυπουργός εξέφρασε απόλυτη προσήλωση στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα του πρωθυπουργου ξεχωρίζει η συνάντησή του με τον ‘Αλπμπερτ Μπουρλά της Pfizer και τον πρόεδρο της Λιβύης Μοχάμαντ Μένφι.

Κάλεσμα στην ομογένεια προκειμένου να γίνει κομμάτι του ελληνικού success story απηύθυνε ο πρωθυπουργός κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η “Ελληνική Πρωτοβουλία”.

«H τελευταία δεκαετία υπήρξε πολύ οδυνηρή για τη χώρα, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη δεκαετία. Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη οικονομικά αλλά και ισχυρότερη γεωπολιτικά. Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο ισχυρών συμμαχιών σε ένα σχετικά ασταθές μέρος του κόσμου. Νομίζω ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν στην Ελλάδα έναν στρατηγικό σύμμαχο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θέλω να είστε μέρος του ελληνικού success story», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Περήφανος για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ελλάδα στη διεθνή προσπάθεια οικοδόμησης παγκόσμιου “τείχους ανοσίας”, δήλωσε, σε μήνυμά του στην ψηφιακή σύνοδο που οργάνωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα με τον πρωθυπουργό, συνεχίζει το μπαράζ των διπλωματικών του επαφών στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Δένδιας που συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τη συμμετοχή του Κύπριου υπουργού, Νίκου Χριστοδουλίδη.

I met with 🇨🇾 & 🇪🇬 FMs @Christodulides & S.#Shoukry in margins of #UNGA. We discussed regional developments in #MiddleEast & North Africa. Commitment to work towards a strong trilateral cooperation reaffirmed ahead of trilateral Summit meeting in October. pic.twitter.com/SiZOYLdYsG

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 24, 2021