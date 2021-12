Σύνοδος Κορυφής: Έτοιμη η Ε.Ε. για κοινές προμήθειες θεραπειών κατά της Covid-19

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η παραλλαγή Όμικρον. Για δύσκολο χειμώνα προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και καλεί σε επαναφορά μέτρων, όπως η χρήση μάσκας, η τηλεργασία και η αποτροπή του συνωστισμού στους δημόσιους χώρους. Το θέμα κατέλαβε κεντρικό ρόλο στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, με την Κομισιόν να εκτιμά ότι η νέα παραλλαγή θα επικρατήσει μέσα στον Ιανουάριο. Στο προσχέδιο των συμπερασμάτων τονίζεται η άμεση ανάγκη για τον ενισχυτικό εμβολιασμό. Σε παρέμβασή του στη Σύνοδο, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε την ενίσχυση του πιστοποιητικού εμβολιασμού για 6+1 μήνες, αντί του 6+3 που προτείνει η Ε.Ε.

Στην πρώτη γραμμή των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των «27» ηγετών στις Βρυξέλλες βρέθηκαν οι εξελίξεις στο μέτωπο του πανδημικού ιού και το αποτύπωμα του νέου στελέχους Όμικρον.

Στα συμπεράσματα της Συνόδου για το ζήτημα της πανδημίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρονται στην επιδεινούμενη επιδημιολογική κατάσταση, ενώ τονίζουν ότι είναι κρίσιμο και επείγον να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί αλλά και οι ενισχυτικές δόσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει έμφαση στη σημασία για συντονισμένη προσέγγιση σχετικά με την ισχύ του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, οι «27» στα συμπεράσματά τους επισημαίνουν ότι τυχόν περιορισμοί θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην υπονομεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών-μελών.

Conclusions on #COVID have been adopted at #EUCO pic.twitter.com/WoCbg560xH

— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 16, 2021