Κομοτηνή: Αναφορά Τσαβούσογλου σε «τουρκική μειονότητα»

“Πηγαίνουμε στην Αθήνα με θετική ατζέντα”, δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου λίγο πριν την αναχώρησή του για την Ελλάδα, ωστόσο, σε ανάρτησή του στο Τουίτερ μόλις προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, χρησιμοποίησε εκ νέου τον όρο “τουρκική μειονότητα”, λέγοντας ότι θα έχει συναντήσεις με μέλη της.

Αύριο θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό και θα έχει συνομιλίες με τον Νίκο Δένδια στην Αθήνα. Στην ατζέντα των συναντήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται και η προετοιμασία για μία ενδεχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στα μέσα Ιουνίου.

Σαφής και σταθερή η θέση της Αθήνας: Ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με την Άγκυρα για βελτίωση των διμερών και ευρωτουρκικών σχέσεων, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση ο έμπρακτος τερματισμός κάθε είδους πρόκλησης από τη γειτονική χώρα.

«Βρίσκομαι στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της τουρκικής μειονότητας στην Δυτική Θράκη και να συζητήσω για τις διμερείς μας σχέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην ανάρτησή του που έχει γραφτεί σε τουρκικά και αγγλικά ενώ συνοδεύεται από φωτογραφικό στιγμιότυπο της άφιξης του.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

