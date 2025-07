Το Βέλγιο επέστρεψε σαρκοφάγο 2.000 ετών στην Αίγυπτο

Οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή ότι επέστρεψαν στην Αίγυπτο μια σαρκοφάγο 2.000 ετών, η οποία είχε κατασχεθεί το 2015 από την αστυνομία στις Βρυξέλλες.

«Ύστερα από 10 χρόνια ερευνών και νομικών διαδικασιών, είναι πραγματικά μια πράξη δικαιοσύνης να επιστρέφει κάποιος στη χώρα προέλευσής του ένα κλεμμένο κομμάτι της (πολιτιστικής) κληρονομιάς της», δήλωσε ο εισαγγελέας Ζουλιέν Μουανίλ.

🇧🇪🇪🇬 Today, Belgium returns two ancient Egyptian artefacts. This was made possible through coordinated efforts between “Team Belgium” (Foreign Affairs, Justice & Public Prosecutors) and Egyptian authorities.



Belgium remains committed to protecting global cultural heritage. pic.twitter.com/L5ET3M2o1Q